Kadra Arabii Saudyjskiej na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Arabii Saudyjskiej na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Georgiosa Donisa, listę powołanych oraz terminarz meczów Arabii Saudyjskiej w grupie H.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Salem Al-Dawsari

Kadra Arabii Saudyjskiej na mundial 2026

Reprezentacja Arabii Saudyjskiej poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 1 czerwca. Selekcjoner Georgios Donis wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah)

Obrońcy: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, on loan from Roma), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr)

Pomocnicy: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr)

Napastnicy: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr)

Selekcjoner: Georgios Donis

Z kim gra Arabia Saudyjska w grupie MŚ 2026?

Saudyjczycy rywalizują w grupie H. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Urugwajem. Drugim przeciwnikiem będzie Hiszpania, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Republiką Zielonego Przylądka.

Terminarz reprezentacji Arabii Saudyjskiej w grupie H:

16 czerwca 2026, godz. 00:00 – Arabia Saudyjska – Urugwaj (Miami),

21 czerwca 2026, godz. 18:00 – Hiszpania – Arabia Saudyjska (Atlanta),

27 czerwca 2026, godz. 02:00 – Republika Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska (Houston)

Drużyna prowadzona przez Georgiosa Donisa będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w trzech różnych miastach. Mecz z Urugwajem odbędzie się w Miami, spotkanie z Hiszpanią zostanie rozegrane w Atlancie, a pojedynek z Republiką Zielonego Przylądka zaplanowano w Houston.