Sędziowie na mundial 2026. Oni poprowadzą mecze mistrzostw świata

FIFA wyznaczyła 52 sędziów głównych na mistrzostwa świata 2026. Na liście jest Szymon Marciniak, ale nie brakuje też kontrowersji wokół obsady turnieju.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Sędziowie główni na MŚ 2026

Mistrzostwa świata 2026 będą największym turniejem w historii. W rywalizacji weźmie udział 48 reprezentacji, a do rozegrania zaplanowano 104 mecze. To oznacza także rekordową liczbę arbitrów.

Na mundial powołano łącznie 170 sędziów: 52 głównych, 88 asystentów oraz 30 arbitrów VAR. Obsady konkretnych spotkań mają być ogłaszane dopiero 24-48 godzin przed meczem.

Polska ma czterech przedstawicieli. Szymon Marciniak znalazł się w gronie sędziów głównych, Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik będą asystentami, a Tomasz Kwiatkowski będzie pracował przy systemie VAR.

AFC: Omar Al Ali, Abdulrahman Al-Jassim, Khalid Al-Turais, Alireza Faghani, Ma Ning, Adham Makhadmeh, Ilgiz Tantashev, Yusuke Araki.

CAF: Omar Abdulkadir Artan, Pierre Atcho, Dahane Beida, Mustapha Ghorbal, Jalal Jayed, Amin Mohamed Omar, Abongile Tom.

CONCACAF: Ivan Barton, Juan Gabriel Calderon, Ismail Elfath, Oshane Nation, Drew Fischer, Katia Itzel Garcia, Said Martinez, Tori Penso, Cesar Arturo Ramos.

CONMEBOL: Ramon Abatti, Juan Gabriel Benitez, Raphael Claus, Yael Falcon, Cristian Garay, Dario Herrera, Kevin Ortega, Andres Rojas, Wilton Sampaio, Gustavo Tejera, Facundo Tello, Jesus Valenzuela.

OFC: Campbell-Kirk Kawana-Waugh.

UEFA: Espen Eskas, Alejandro Hernandez Hernandez, Istvan Kovacs, Francois Letexier, Danny Makkelie, Szymon Marciniak, Maurizio Mariani, Glenn Nyberg, Michael Oliver, Joao Pinheiro, Sandro Scharer, Anthony Taylor, Clement Turpin, Slavko Vincic, Felix Zwayer.

Wśród arbitrów głównych są dwie kobiety: Katia Itzel Garcia z Meksyku oraz Tori Penso ze Stanów Zjednoczonych.

Asystenci i sędziowie VAR na mundialu

Na turniej powołano także 88 asystentów. W tej grupie znajdują się dwaj Polacy: Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik.

Polscy asystenci na MŚ 2026:

Tomasz Listkiewicz

Adam Kupsik

Wśród sędziów VAR znalazło się 30 nazwisk. Polskę będzie reprezentował Tomasz Kwiatkowski.

Wybrani sędziowie VAR z Europy:

Jerome Brisard

Willy Delajod

Bastian Dankert

Carlos del Cerro Grande

Marco Di Bello

Ivan Bebek

Jarred Gillett

Dennis Higler

Tomasz Kwiatkowski

Bram Van Driessche

Fedayi San

Pełna lista VAR obejmuje arbitrów z AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL oraz UEFA. Oceania nie ma swojego przedstawiciela w tej grupie.

Skandal z sędzią z Somalii

Największe kontrowersje dotyczą Omara Abdulkadira Artana. Arbiter z Somalii miał być pierwszym sędzią z tego kraju na mundialu, ale został zatrzymany na lotnisku w Miami i nie wpuszczono go do Stanów Zjednoczonych.

BBC podało, że Artan podróżował z ważnymi dokumentami. FIFA potwierdziła jednak, że nie będzie mógł trenować ani prowadzić meczów podczas turnieju. Organizacja zaznaczyła, że decyzje wizowe i graniczne należą do władz kraju gospodarza.

To ważne, ponieważ sędziowie mają bazę szkoleniową w Miami. Artan nie mógłby więc mieszkać poza USA i prowadzić wyłącznie meczów w Kanadzie lub Meksyku.

Somalijczyk w oświadczeniu podziękował FIFA i CAF za wsparcie oraz zapowiedział, że będzie dalej pracował nad swoim poziomem sędziowskim.

Kiedy poznamy obsady meczów?

FIFA nie podaje obsad z dużym wyprzedzeniem. Według ESPN nazwiska sędziów prowadzących konkretne spotkania będą ogłaszane 24-48 godzin przed pierwszym gwizdkiem.

To standardowe rozwiązanie, które ma ograniczać ryzyko nacisków i spekulacji wokół pracy arbitrów.

Na mundialu 2026 szczególna uwaga polskich kibiców będzie skupiona na Szymonie Marciniaku. Arbiter z Płocka prowadził finał MŚ 2022 między Argentyną i Francją, a teraz znalazł się w obsadzie kolejnego turnieju.