Tottenham przedstawił nowego trenera. Wrócił do Premier League

18:09, 31. marca 2026
Źródło: tottenhamhotspur.com

Tottenham ponownie zmienił trenera w sezonie 2025/2026. Przed spadkiem z Premier League ma ich uratować Roberto De Zerbi. Włoski taktyk podpisał z klubem długoterminowy kontrakt.

Piłkarze Tottenhamu
Obserwuj nas w
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu

Roberto De Zerbi nowym trenerem Tottenhamu

Tottenham po raz drugi z rzędu musi walczyć o utrzymanie w Premier League. Na ten moment zajmują dopiero 17. miejsce w tabeli, czyli ostatnie bezpieczne. Nad strefą spadkową mają tylko jeden punkt przewagi, więc w końcówce sezonu będą walczyć o życie w elicie. Nie tak dawno wybawcą Londyńczyków miał być Igor Tudor, ale po nieco ponad miesiącu został zwolniony.

W trakcie przerwy reprezentacyjnej trwały poszukiwania nowego trenera. Faworytem od początku był Roberto De Zerbi. We wtorek po południu Tottenham potwierdził, że 46-letni Włoch podpisał długoterminowy kontrakt z klubem.

Z przyjemnością informujemy, że Roberto De Zerbi został nowym trenerem pierwszego zespołu. Umowa została podpisana na dłuższy okres, z zastrzeżeniem uzyskania pozwolenia na pracę” – zakomunikował Tottenham.

Ekscytacji z podjęcia pracy w Tottenhamie nie ukrywał sam szkoleniowiec. „Jestem zachwycony, że dołączam do tego fantastycznego klubu piłkarskiego, który jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych na świecie” – powiedział De Zerbi.

De Zerbi jeszcze w tym sezonie odpowiadał za wyniki Marsylii, gdzie pracował od lipca 2024 do lutego 2026 roku. Wcześniej prowadził m.in. Brighton, z którym osiągał świetne wyniki w Premier League. W swoim CV ma również Sassuolo oraz Szachtar Donieck.

