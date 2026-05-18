Man United wybrał dwie gwiazdy Realu Madryt. Szykuje się hit transferowy

Manchester United chce wzmocnić zespół przed Ligą Mistrzów. Na radarze znalazły się dwie gwiazdy Realu Madryt. Jak podaje Football Insider, priorytetem jest pozyskanie Federico Valverde. Alternatywą ma być jego kolega Aurelien Tchouameni.

Manchester United na pewno zajmie 3. miejsce w Premier League, co oznacza, że w przyszłym sezonie ponownie zagrają w Lidze Mistrzów. Na Old Trafford trwa już budowanie kadry pierwszego zespołu. Część zawodników jak Casemiro czy Rasmus Hojlund pożegna się z drużyną. Ich miejsca zajmą nowi piłkarze, a media w ostatnim czasie łączą z Czerwonymi Diabłami gwiazdę Realu Madryt.

Ze względu na ostatnie wydarzenia niepewna stała się przyszłość Federico Valverde. To właśnie on znalazł się pod obserwacją 20-krotnych mistrzów Anglii. Z informacji serwisu Football Insider wynika, że jeśli Urugwajczyk dostanie zgodę na transfer, Czerwone Diabły od razu po niego ruszą. „Jeśli będzie dostępny, to wiele czołowych klubów będzie nim zainteresowanych, nie tylko Manchester United” – mówi Pete O’Rourke w podcaście Transfer Insider. Co ciekawe, jako alternatywę wytypowano innego piłkarza Królewskich.

Gdyby nie udało się pozyskać Valverde, Manchester United monitoruje również sytuacje Aureliena Tchouameniego. Warto dodać, że to właśnie ci dwaj piłkarze skoczyli sobie do gardeł na jednym z treningów. Zainteresowanie francuskim piłkarzem wynika z faktu, że w drużynie Michaela Carricka potrzebny jest defensywny pomocnik. Latem z klubem pożegna się Casemiro.

W kontekście Manchesteru United trzeba odnotować fakt, że zarząd podjął decyzję w sprawie przyszłości trenera. W przyszłym sezonie drużynę nadal prowadzić będzie Michael Carrick, który podpisze dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok.