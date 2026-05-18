Kane z odważną zapowiedzią. Lewandowski zagrożony?

Harry Kane zakończył sezon z dorobkiem 58 goli, w tym 36 w Bundeslidze. Po ostatnim meczu napastnik Bayernu Monachium zapowiedział, że w kolejnych rozgrywkach znowu spróbuje pobić rekord, który aktualnie dzierży Robert Lewandowski.

Kane kontra Lewandowski – Anglik poluje na rekord

W lecie 2023 roku Harry Kane zamienił Tottenham na Bayern Monachium. Reprezentant Anglii znakomicie odnalazł się w nowym otoczeniu, co potwierdził indywidualnymi wynikami. 32-latek ma już na koncie trzy tytuły króla strzelców Bundesligi, a więc o cztery mniej niż Robert Lewandowski.

Snajper Bawarczyków niekoniecznie myśli o przebiciu akurat tego wyczynu Polaka. Jego marzenie jest inne – pozbawić go rekordu, który reprezentant Biało-Czerwonych odebrał Gerdowi Müllerowi. Czy Kane zdoła tego dokonać?

– To jest mój cel. Zawsze mówię, że to, czy zdołam go osiągnąć, zależy od tego, czy będę dużo grał i pozostanę w odpowiedniej dyspozycji. Postaram się kontynuować dokładnie to samo, co robiłem do tej pory. Rekord z pewnością nie jest niemożliwy do pobicia – przyznał Anglik, cytowany przez tz.

Robert Lewandowski w sezonie 2020/21 zdobył 41 bramek w samej Bundeslidze, przebijając tym samym wyczyn Gerda Müllera o jedno trafienie. Kane już dwukrotnie strzelił 36 goli.