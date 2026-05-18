Kane z odważną zapowiedzią. Lewandowski zagrożony?

12:21, 18. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  tz

Harry Kane zakończył sezon z dorobkiem 58 goli, w tym 36 w Bundeslidze. Po ostatnim meczu napastnik Bayernu Monachium zapowiedział, że w kolejnych rozgrywkach znowu spróbuje pobić rekord, który aktualnie dzierży Robert Lewandowski.

Harry Kane
Obserwuj nas w
ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane kontra Lewandowski – Anglik poluje na rekord

W lecie 2023 roku Harry Kane zamienił Tottenham na Bayern Monachium. Reprezentant Anglii znakomicie odnalazł się w nowym otoczeniu, co potwierdził indywidualnymi wynikami. 32-latek ma już na koncie trzy tytuły króla strzelców Bundesligi, a więc o cztery mniej niż Robert Lewandowski.

Snajper Bawarczyków niekoniecznie myśli o przebiciu akurat tego wyczynu Polaka. Jego marzenie jest inne – pozbawić go rekordu, który reprezentant Biało-Czerwonych odebrał Gerdowi Müllerowi. Czy Kane zdoła tego dokonać?

– To jest mój cel. Zawsze mówię, że to, czy zdołam go osiągnąć, zależy od tego, czy będę dużo grał i pozostanę w odpowiedniej dyspozycji. Postaram się kontynuować dokładnie to samo, co robiłem do tej pory. Rekord z pewnością nie jest niemożliwy do pobicia – przyznał Anglik, cytowany przez tz.

Robert Lewandowski w sezonie 2020/21 zdobył 41 bramek w samej Bundeslidze, przebijając tym samym wyczyn Gerda Müllera o jedno trafienie. Kane już dwukrotnie strzelił 36 goli.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości