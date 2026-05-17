Real Madryt dostał szansę na głośny transfer

fot. LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Bernardo Silva został zaoferowany Realowi Madryt

Bernardo Silva od miesięcy znajduje się w centrum transferowych spekulacji. Pomocnik Manchesteru City po sezonie zostanie wolnym zawodnikiem, dlatego wiele klubów uważnie obserwuje jego sytuację. Najwięcej mówiło się o Barcelonie, która analizuje możliwość sprowadzenia reprezentanta Portugalii. Faworytem natomiast wydawał się Juventus, jednak włoski klub zaprzepaścił szansę na transfer przez sytuację w ligowej tabeli podobnie, jak w przypadku Roberta Lewandowskiego.

Według „AS” do gry może jednak wejść także Real Madryt. Portugalczyk został zaoferowany Królewskim, a ważną rolę w całej operacji ma odegrać Jorge Mendes. Relacje pomiędzy agentem i Realem w ostatnim czasie wyraźnie się poprawiły, dlatego temat transferu ponownie wrócił do hiszpańskich mediów.

Silva ma ogromne doświadczenie i od lat należy do kluczowych piłkarzy Manchesteru City. Rozegrał ponad 450 spotkań i zdobył wiele trofeów w Premier League. Taki profil zawodnika mógłby dać Realowi dodatkową jakość oraz spokój w najważniejszych meczach. Problemem może być jednak miejsce w składzie.

Real Madryt ma już wielu kreatywnych piłkarzy walczących o minuty. W klubie są Jude Bellingham, Arda Guler oraz Franco Mastantuono, a w przyszłym sezonie do zespołu ma dołączyć także Nico Paz. Z tego powodu regularna gra Bernardo Silvy w Madrycie wydaje się trudna do zagwarantowania. Hiszpanie zwracają też uwagę, że Portugalczyk znajduje się już w końcowej fazie kariery i może nie dawać drużynie odpowiedniej dynamiki.