Real Madryt dostał szansę na głośny transfer

16:18, 17. maja 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

Real Madryt dostał niespodziewaną szansę na głośny transfer. Królewskim został zaoferowany gwiazdor Manchesteru City, któremu latem wygasa kontrakt.

Alvaro Arbeloa
Obserwuj nas w
fot. LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Bernardo Silva został zaoferowany Realowi Madryt

Bernardo Silva od miesięcy znajduje się w centrum transferowych spekulacji. Pomocnik Manchesteru City po sezonie zostanie wolnym zawodnikiem, dlatego wiele klubów uważnie obserwuje jego sytuację. Najwięcej mówiło się o Barcelonie, która analizuje możliwość sprowadzenia reprezentanta Portugalii. Faworytem natomiast wydawał się Juventus, jednak włoski klub zaprzepaścił szansę na transfer przez sytuację w ligowej tabeli podobnie, jak w przypadku Roberta Lewandowskiego.

Według „AS” do gry może jednak wejść także Real Madryt. Portugalczyk został zaoferowany Królewskim, a ważną rolę w całej operacji ma odegrać Jorge Mendes. Relacje pomiędzy agentem i Realem w ostatnim czasie wyraźnie się poprawiły, dlatego temat transferu ponownie wrócił do hiszpańskich mediów.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Silva ma ogromne doświadczenie i od lat należy do kluczowych piłkarzy Manchesteru City. Rozegrał ponad 450 spotkań i zdobył wiele trofeów w Premier League. Taki profil zawodnika mógłby dać Realowi dodatkową jakość oraz spokój w najważniejszych meczach. Problemem może być jednak miejsce w składzie.

Real Madryt ma już wielu kreatywnych piłkarzy walczących o minuty. W klubie są Jude Bellingham, Arda Guler oraz Franco Mastantuono, a w przyszłym sezonie do zespołu ma dołączyć także Nico Paz. Z tego powodu regularna gra Bernardo Silvy w Madrycie wydaje się trudna do zagwarantowania. Hiszpanie zwracają też uwagę, że Portugalczyk znajduje się już w końcowej fazie kariery i może nie dawać drużynie odpowiedniej dynamiki.