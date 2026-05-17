Mourinho zaplanował pierwszy transfer w Realu. Chce absolutną gwiazdę

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt może pozyskać Rodriego

Jose Mourinho niemal na pewno zostanie ogłoszony nowym szkoleniowcem Realu Madryt. Rozmowy Florentino Pereza z portugalskim trenerem są już na ostatniej prostej i wszystko wskazuje na to, że to właśnie 63-letni menedżer zajmie miejsce Alvaro Arbeloi. Dla Mourinho będzie to powrót na Santiago Bernabeu po wielu sezonach, ponieważ wcześniej prowadził ekipę Królewskich w latach 2010-2013. Stołeczny klub wierzy, że doświadczony szkoleniowiec znów pomoże drużynie Los Blancos wrócić na szczyt europejskiego futbolu.

Słynny trener powoli przygotowuje się już do rozpoczęcia swojej drugiej przygody w Realu. Jak podaje serwis „Football Insider”, aktualny opiekun Benfiki Lizbona ma otrzymać ogromny wpływ na politykę transferową madryckiego klubu. Według tego źródła Portugalczyk wskazał już pierwszy cel na nadchodzące okienko, którym ma być Rodri.

29-letni pomocnik od dawna znajduje się na radarze wicemistrzów La Ligi, a teraz jego sprowadzenie miał dodatkowo zaakceptować Mourinho. Niewykluczone więc, że transfer dojdzie do skutku już tego lata, choć ostatnio pojawiły się informacje sugerujące możliwość przedłużenia wygasającej w połowie 2027 roku umowy gwiazdora z Manchesterem City.

61-krotny reprezentant Hiszpanii występuje w zespole Obywateli od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się na Wyspy Brytyjskie z Atletico Madryt za około 70 milionów euro. Od tamtej pory stał się jedną z najważniejszych postaci zespołu The Citizens, rozgrywając łącznie 297 spotkań. W tym czasie zdobył 28 bramek oraz zanotował 32 asysty. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia obecnie doświadczonego pomocnika na około 65 milionów euro i mniej więcej tyle Real Madryt musiałby zapłacić za jego pozyskanie w najbliższym oknie.