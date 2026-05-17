Manchester United ogłosił odejście zawodnika. Okazał się niewypałem

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Tyrell Malacia

Oficjalnie: Tyrell Malacia opuszcza Manchester United

Manchester United w niedzielny wieczór poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o rozstaniu z Tyrellem Malacią. Kontrakt 26-letniego lewego obrońcy z angielskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku i wiadomo już, że wspomniana umowa między stronami nie zostanie przedłużona o kolejny sezon. Władze Czerwonych Diabłów podziękowały zawodnikowi za zaangażowanie oraz życzyły mu powodzenia w dalszej karierze. Tym samym dobiega końca jego kilkuletnia przygoda na Old Trafford.

Dziewięciokrotny reprezentant Holandii występował w barwach Manchesteru United od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się do Anglii za około 15 milionów euro z Feyenoordu Rotterdam, skąd wypłynął na szerokie piłkarskie wody. Od tamtej pory boczny defensor rozegrał 49 spotkań, jednak nie zdobył ani jednej bramki i nie zanotował żadnej asysty. W Manchesterze liczono na zdecydowanie większy rozwój mierzącego 169 centymetrów wahadłowego, dlatego jego pobyt na Wyspach można uznać za spore rozczarowanie.

Na ten moment trudno jednoznacznie określić, gdzie Tyrell Malacia będzie kontynuował swoją karierę. W ostatnich miesiącach filigranowy Holender był łączony między innymi z Leeds United, Sunderlandem, Napoli, Romą oraz Ajaksem Amsterdam. Niewykluczone więc, że pozostanie on na boiskach Premier League, choć równie możliwa wydaje się przeprowadzka do Serie A lub powrót do Eredivisie, gdzie przeżywał najlepsze chwile.