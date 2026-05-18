Liga Mistrzów: znamy uczestników 2/3 fazy ligowej
Przed nami decydujące spotkanie – Liga Mistrzów 25/26 zostanie rozstrzygnięta 30 maja na Puskás Aréna w Budapeszcie. Jeszcze zanim poznamy zwycięzcę starcia Paris Saint-Germain – Arsenal, możemy rozpocząć przygotowania do kolejnej edycji elitarnych zmagań. W fazie ligowej wystąpi 36 drużyn – znamy już 24 z nich.
Faza ligowa LM 2026/27 (24/32):
- Barcelona (Hiszpania)
- Real Madryt (Hiszpania)
- Villarreal (Hiszpania)
- Atletico (Hiszpania)
- Real Betis (Hiszpania)
- Arsenal (Anglia)
- Manchester City (Anglia)
- Manchester United (Anglia)
- Aston Villa (Anglia)
- Inter (Włochy)
- Napoli (Włochy)
- Paris Saint-Germain (Francja)
- RC Lens (Francja)
- Lille (Francja)
- Bayern Monachium (Niemcy)
- Borussia Dortmund (Niemcy)
- RB Lipsk (Niemcy)
- VfB Stuttgart (Niemcy)
- PSV Eindhoven (Holandia)
- Feyenoord (Holandia)
- Szachtar Donieck (Ukraina)
- Porto (Portugalia)
- Galatasaray (Turcja)
- Slavia Praga (Czechy)
Do tej pory ostatnią ekipą, która zapewniła sobie bezpośredni udział w fazie ligowej, jest Lille. Mastify dokonały tego w niedzielę w finałowej kolejce Ligue 1 – mimo porażki z Auxerre zajęły 3. miejsce w stawce.
Trwa walka o pozostałe 12 miejsc. Niektóre z nich zostaną przydzielone po ostatecznych rozstrzygnięciach w europejskich pucharach. O inne rozpocznie się rywalizacja w eliminacjach, w których weźmie udział m.in. Lech Poznań. Mistrz Polski w niedzielę otrzymał znakomita informację dotyczącą kwalifikacji.