Liga Mistrzów jeszcze nie zakończyła sezonu 2025/26, a już rozpoczynają się przygotowania do kolejnej edycji. Znamy już 24 uczestników fazy ligowej.

Liga Mistrzów: znamy uczestników 2/3 fazy ligowej

Przed nami decydujące spotkanie – Liga Mistrzów 25/26 zostanie rozstrzygnięta 30 maja na Puskás Aréna w Budapeszcie. Jeszcze zanim poznamy zwycięzcę starcia Paris Saint-Germain – Arsenal, możemy rozpocząć przygotowania do kolejnej edycji elitarnych zmagań. W fazie ligowej wystąpi 36 drużyn – znamy już 24 z nich.

Faza ligowa LM 2026/27 (24/32):

Barcelona (Hiszpania)

Real Madryt (Hiszpania)

Villarreal (Hiszpania)

Atletico (Hiszpania)

Real Betis (Hiszpania)

Arsenal (Anglia)

Manchester City (Anglia)

Manchester United (Anglia)

Aston Villa (Anglia)

Inter (Włochy)

Napoli (Włochy)

Paris Saint-Germain (Francja)

RC Lens (Francja)

Lille (Francja)

Bayern Monachium (Niemcy)

Borussia Dortmund (Niemcy)

RB Lipsk (Niemcy)

VfB Stuttgart (Niemcy)

PSV Eindhoven (Holandia)

Feyenoord (Holandia)

Szachtar Donieck (Ukraina)

Porto (Portugalia)

Galatasaray (Turcja)

Slavia Praga (Czechy)

Do tej pory ostatnią ekipą, która zapewniła sobie bezpośredni udział w fazie ligowej, jest Lille. Mastify dokonały tego w niedzielę w finałowej kolejce Ligue 1 – mimo porażki z Auxerre zajęły 3. miejsce w stawce.

Trwa walka o pozostałe 12 miejsc. Niektóre z nich zostaną przydzielone po ostatecznych rozstrzygnięciach w europejskich pucharach. O inne rozpocznie się rywalizacja w eliminacjach, w których weźmie udział m.in. Lech Poznań. Mistrz Polski w niedzielę otrzymał znakomita informację dotyczącą kwalifikacji.