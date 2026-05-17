Gallagher może ponownie zmienić otoczenie. Rozstanie się z Tottenhamem?

Everton planuje zwiększyć jakość w składzie podczas letniego okienka transferowego. Jak podaje gazeta The Sun, na celowniku klubu z Liverpoolu znajduje się Conor Gallagher.

Conor Gallagher podczas nadchodzącego letniego okna transferowego może opuścić Tottenham Hotspur. Trudno wyobrazić sobie pozostanie 26-letniego pomocnika w drużynie Kogutów w przypadku spadku londyńskiego klubu do Championship. Obecnie ekipa prowadzona przez Roberto De Zerbiego ma na swoim koncie 38 punktów i zajmuje 17. miejsce w tabeli Premier League, cały czas walcząc o utrzymanie w elicie. Napięta sytuacja sportowa sprawia, że przyszłość kilku zawodników ekipy Spurs stoi pod dużym znakiem zapytania.

Jeśli Gallagher zdecyduje się na odejście z Tottenhamu, z pewnością nie będzie narzekał na brak zainteresowania. Jak informuje brytyjski dziennik „The Sun”, chęć sprowadzenia 22-krotnego reprezentanta Anglii wykazuje między innymi Everton. Wielkim fanem umiejętności środkowego pomocnika jest szkoleniowiec zespołu The Toffees – David Moyes – który widzi w nim ważne wzmocnienie środka pola. Przeprowadzka do niebieskiej części Liverpoolu mogłaby być interesującą opcją dla mierzącego 182 centymetry zawodnika.

Wychowanek Chelsea występuje w barwach ekipy Kogutów od stycznia 2026 roku, kiedy przeniósł się do Londynu za około 40 milionów euro z Atletico Madryt. W trwającym sezonie rozegrał 43 spotkania, zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty, choć część tego dorobku wypracował jeszcze podczas pobytu w Hiszpanii. Kontrakt piłkarza z Tottenhamem Hotspur obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na około 35 milionów euro.