Manchester United zarzucił sieć na greckiego atakującego

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Christos Tzolis przymierzany do Manchesteru United

Manchester United prezentuje się bardzo dobrze w kończącym się sezonie. Ekipa Czerwonych Diabłów zdołała wywalczyć awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, co znacząco poprawiło nastroje wokół klubu z Old Trafford. Michael Carrick, który pełni obecnie funkcję tymczasowego szkoleniowca, wkrótce podpisze stały kontrakt, dzięki któremu zostanie pełnoprawnym trenerem drużyny Red Devils. 44-letni Anglik tchnął nowe życie w zespół i na pewno będzie chciał budować kadrę według własnej wizji.

Jak informuje dziennik „Gazet van Antwerpen”, jednym z kandydatów do przenosin do Manchesteru United jest Christos Tzolis. 24-letni skrzydłowy na co dzień występuje w belgijskiej ekipie – Club Brugge – gdzie imponuje wysoką formą oraz regularnie notuje świetne liczby. Zainteresowanie ze strony angielskiego giganta nie jest więc przypadkowe. Władze Czerwonych Diabłów uważnie monitorują sytuację Greka i są gotowe podjąć rozmowy w sprawie transferu. Taka transakcja mogłaby kosztować 40 milionów euro.

32-krotny reprezentant Grecji z powodzeniem gra w drużynie z Brugii od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Jan Breydel Stadion za 6,5 miliona euro z Fortuny Dusseldorf. W trwającej kampanii lewoskrzydłowy rozegrał 49 spotkań, zdobył 19 bramek oraz zanotował 24 asysty, co pokazuje, jak ważnym jest zawodnikiem dla belgijskiego zespołu. Kontrakt Christosa Tzolisa z aktualnym pracodawcą obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.