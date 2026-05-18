Barcelona planuje transfery. Flick wskazał najważniejszy cel

FC Barcelona może skupić się na planowaniu transferów. Hansi Flick w rozmowie z Jijantes potwierdził, że najważniejszym celem będzie znalezienie napastnika po odejściu Roberta Lewandowskiego.

Barcelona potrzebuje dziewiątki za Lewandowskiego

FC Barcelona stoi przed niezwykle trudnym zadaniem. W przyszłym sezonie w katalońskim klubie nie zagra Robert Lewandowski. W niedzielę oficjalnie pożegnał się z kibicami, występując po raz ostatni na stadionie Spotify Camp Nou. Latem pion sportowy będzie musiał znaleźć następcę reprezentanta Polski, co może nie być łatwym zadaniem. Do tematu transferów odniósł się Hansi Flick.

Szkoleniowiec Blaugrany zauważył, że nowy napastnik musi nie tylko pasować do filozofi klubu. Przede wszystkim musi to być dziewiątka, która strzela dużo bramek. Dodajmy, że Lewandowski gwarantował minimum 20 bramek w każdym sezonie.

– Musimy poszukać dziewiątki, która pasuje do naszej filozofii, ale najważniejsze jest, żeby strzelał gole. Wiemy, jak chcemy działać, ale trzeba poczekać. Niemniej będziemy mieli wspaniały zespół, żeby osiągnąć wszystkie cele – powiedział Hansi Flick, cytowany przez Jijantes.

Kto może zastąpić Lewandowskiego? W kuluarach mówi się o kilku piłkarzach, ale faworytem pozostaje Julian Alvarez. Argentyńczyk ma być priorytetem Dumy Katalonii. Z kolei opcją alternatywną jest Joao Pedro, czyli napastnik Chelsea. Na ten moment w klubie jest tylko jeden nominalny snajper, czyli Ferran Torres. Hiszpan w tym sezonie wygrał rywalizację z Polakiem o miejsce w pierwszym składzie.