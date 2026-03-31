Tottenham Hotspur wybrał nowego menedżera. Wszystko ustalone

Tottenham Hotspur jest uwikłany w walkę o utrzymanie w Premier League. Gianluca Di Marzio poinformował, że Roberto De Zerbi uzgodnił już warunki z londyńskim klubem.

Roberto De Zerbi zostanie menedżerem Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur przechodzi przez wyjątkowo burzliwy okres, mimo że jeszcze w poprzednim sezonie sięgnął Ligę Europy. Sukces w europejksich pucharach nie uchronił jednak Ange Postecoglou przed utratą stanowiska, co zapoczątkowało serię zmian na ławce trenerskiej w północnym Londynie.

Następcą 60-letniego trenera został Thomas Frank, lecz jego kadencja trwała zaledwie 225 dni. Kolejną próbą ratowania sezonu było powierzenie drużyny Igorowi Tudorowi, lecz i ten ruch nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Chorwat utrzymał się na stanowisku jedynie 43 dni.

Jak informuje Gianluca Di Marzio, Tottenham osiągnął wstępne porozumienie z Roberto De Zerbim. 46-letni szkoleniowiec jest dobrze znany kibicom Premier League. W latach 2022-2024 prowadził Brighton & Hove Albion, gdzie zapracował na opinię jednego z najbardziej innowacyjnych trenerów w Europie.

Po odejściu z Anglii objął Olympique Marsylia, jednak jego przygoda we Francji nie potrwała długo. W lutym tego roku doszło do rozstania z klubem. Plan Tottenhamu zakłada podpisanie z De Zerbim pięcioletniego kontraktu. To wyraźny sygnał, że klub chce w końcu postawić na stabilizację po miesiącach chaosu.

Sytuacja Spurs w lidze jest jednak bardzo trudna. Zespół ma zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. Tymczasem przed Tottenhamem kolejne ważne spotkanie w walce o utrzymanie. Londyńczycy zmierzą się z Sunderlandem w ramach 32. kolejki Premier League.