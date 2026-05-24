Mbappe łączony z gigantem Premier League!

Kylian Mbappe, jeśli sytuacja w Realu Madryt się nie poprawi, może pomyśleć o zmianie klubu. Andy Brassell w rozmowie z talkSport łączy francuską gwiazdę z szokującym transferem do Chelsea.

Mbappe w Chelsea?! Zatrudnienie Alonso może pomóc w transferze

Kylian Mbappe latem 2024 roku zmienił klub na zasadzie wolnego transferu, przechodząc z Paris Saint-Germain do Realu Madryt. Jak dotąd nie miał okazji, aby świętować sukcesy. Razem zdobyli tylko jedno mało istotne trofeum, czyli Superpuchar Europy. Zdecydowanie lepiej wypada pod względem statystyk indywidualnych. Dwukrotnie został królem strzelców rozgrywek La Liga.

Ostatni czas jest trudny dla samego piłkarza, który nie cieszy się zbyt dużą sympatią kibiców. Petycja w internecie dot. odejścia zawodnika została podpisana przez prawie 70 milionów kibiców. Wywołało to lawinę spekulacji dot. przyszłości 27-latka. Andy Brassell w rozmowie z talkSport zasugerował, że jeśli Mbappe miałby odejść z Realu Madryt, to mógłby trafić do Chelsea.

– Mam wrażenie, że coraz wyraźniej widać, że Kylian Mbappe i Real Madryt nie stworzyli takiej chemii, jakiej wszyscy się spodziewali. Chelsea od dłuższego czasu brakuje rasowego napastnika. Wiem, że znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że woli grać na lewym skrzydle, ale szczerze mówiąc, niezależnie od tego, czy grałby na skrzydle, czy na dziewiątce, byłby niesamowitym wzmocnieniem dla Chelsea – mówił Andy Brassell w rozmowie z talkSport.

Ekspert jest przekonany, że w transferze mogłaby pomóc osoba Xabiego Alonso. Hiszpan został niedawno nowym trenerem Londyńczyków. W minionym sezonie przez pół roku odpowiadał za wyniki Królewskich. Mbappe miał chwalić sobie współpracę z Alonso.

– Mbappe naprawdę lubił Xabiego Alonso i wielokrotnie mówił o tym publicznie. To trener, z którym czuł wyjątkowe porozumienie. Jeśli więc pytasz mnie, czy obecność Alonso w Chelsea mogłaby być przeszkodą, powiedziałbym wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że istnieje tam poczucie czegoś niedokończonego, co być może nadal może przerodzić się w coś większego – dodał.