Kompromitacja Chelsea w Premier League, Aston Villa zagrała dla Górnika

Chelsea skompromitowała się w ostatniej kolejce Premier League. The Blues przegrali z Sunderlandem i nie zagrają w europejskich pucharach. Dla Górnika Zabrze zagrała z kolei Aston Villa, która zajęła czwarte miejsce.

Sensacje na zakończenie sezonu Premier League

W niedzielę zakończył się sezon 2025/26 w Premier League. W ostatniej kolejce nie brakowało zwrotów akcji i sensacji. Za największą można uznać z pewnością porażkę Chelsea w rywalizacji z Sunderlandem. The Blues kończyli mecz w „dziesiątkę” po czerwonej kartce dla Fofany. Strata punktów oznacza, że zespół niespodziewanie wypadł ze strefy pucharowej i w kolejnej kampanii nie będzie walczył na arenie międzynarodowej.

Swój mecz wygrała natomiast Aston Villa, która pokonała 2:1 z Manchester City. Dzięki temu zespół Casha zajął 4. miejsce na koniec sezonu, a to dobry rezultat dla Górnika Zabrze, który zagra w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Ten wynik sprawia, że ekipa Gasparika zmierzy się na tym etapie z Fenerbahce lub Sturmem Graz. Austriacy nie są rywalem, który sprawi, że Trójkolorowi będą kompletnie bez szans.

Mistrzem Anglii już wcześniej został Arsenal. Poza Kanonierami, awans do Ligi Mistrzów wywalczyły też oba zespoły z Manchesteru, wcześniej wspomniana Aston Villa oraz Liverpool, który w niedzielę podzielił się punktami z Brentford. Udział w Lidze Europy zapewnili sobie Bournemouth oraz Sunderland, a w Lidze Konferencji wystąpi Brighton. Największymi przegranymi ostatniej serii gier są Brentford oraz Chelsea, które znalazły się poza strefą europejskich pucharów.

Już wcześniej pewni spadku do Championship były drużyny Wolverhampton oraz Burnley. Po ostatniej serii gier do tego grona dołączył West Ham United. Młoty wygrały 3:0 z Leeds United. Jednak również Tottenham sięgnął po trzy punkty w starciu z Evertonem i to Spurs utrzymali się w Premier League.