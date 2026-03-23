Tottenham dogadał się z nowym trenerem. Postawił im jeden warunek

18:45, 23. marca 2026
Wojciech Mazurek

Tottenham po sezonie ponownie zmieni trenera. Jak donosi The Telegraph, odbyły się rozmowy z Roberto De Zerbim. Obie strony są prawie dogadane, ale klub musi spełnić jeden warunek.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Roberto De Zerbi o krok od przejęcia Tottenhamu

Tottenham to największe rozczarowanie obecnego sezonu w Premier League. Nikt nie spodziewał się, że pod koniec rozgrywek drużyna z Londynu będzie martwić się o utrzymanie w lidze. Obecnie zajmują 17. miejsce w tabeli z punktem przewagi nad strefą spadkową. W trakcie kampanii doszło do zmiany trenera. Stery w klubie przejął Igor Tudor, który ma za zadanie uniknąć spadku.

Nawet jeśli utrzyma zespół w elicie i tak odejdzie po sezonie. Tottenham przeprowadził rozmowy z potencjalnymi nowymi trenerami. Z jednym z nich negocjacje były na zaawansowanym etapie. The Telegraph ujawnił szczegóły i podał nazwisko szkoleniowca.

Ich zdaniem Tottenham jest po słowie z Roberto De Zerbim. To właśnie włoski taktyk ma przejąć drużynę przed startem następnego sezonu. Były trener Marsylii czy Brighton postawił jednak warunek. Spurs muszą utrzymać się w Premier League.

De Zerbi obecnie pozostaje bezrobotny. W trakcie bieżącego sezonu został zwolniony z Marsylii, gdzie pracował od lipca 2024 roku. Wcześniej odpowiadał za wyniki Brighton w latach 2022-2024, Szachtara Donieck w sezonie 2021-2022 oraz Sassuolo w latach 2018-21.

Po przerwie reprezentacyjnej Tottenham czeka mecz z Sunderlandem. Potem zmierzą się m.in. z Brighton, Aston Villą czy Chelsea. Do końca sezonu pozostało siedem spotkań.

