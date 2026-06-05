Slot może zostać w Premier League. Ten klub ma go na liście

Arne Slot po zwolnieniu z Liverpoolu znalazł się w orbicie zainteresowań innego klubu z Premier League. Jak podaje Standard Sport, zatrudnienie go w roli trenera rozważa Fulham.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Fulham myśli o zatrudnieniu Arne Slota

Arne Slot w przyszłym sezonie nie będzie odpowiadał za wyniki Liverpoolu. Po kiepskim sezonie został zwolniony z funkcji trenera. Na Anfield Road spędził dwa lata, wygrywając mistrzostwo Anglii. Jego bilans to 113 meczów, 66 zwycięstw, 18 remisów i 29 porażek. Długie bezrobocie mu jednak nie grozi. Co chwilę, pojawiają się nowe kluby zainteresowane jego zatrudnieniem.

Praktycznie od razu po zwolnieniu Slot został połączony z podjęciem pracy w Milanie. Media wskazują kolejny potencjalny kierunek na przyszłość dla holenderskiego szkoleniowca. Według serwisu Standard Sport pojawiła się opcja pozostania w Premier League.

Nowego trenera szuka Fulham i właśnie w tym klubie zatrudnienie może znaleźć Arne Slot. Obok niego w gronie najpoważniejszych kandydatów wymienia się również Thomasa Franka, a także zwolnionego jakiś czas temu z Chelsea – Liama Roseniora.

Fulham to 11. drużyna minionego sezonu najlepszej ligi na świecie. Do tej pory za wyniki zespołu odpowiadał Marco Silva. Portugalczyk ma ważny kontrakt tylko do czerwca. Natomiast jego przyszłość leży z daleka od Craven Cottage. Umowa nie zostanie przedłużona, a 48-latek w przyszłej kampanii ma przejąć Benfikę, gdzie zastąpi Jose Mourinho, który odchodzi do Realu Madryt.

Wspomniani wyżej Frank oraz Rosenior również są wolnymi trenerami na rynku. O Angliku już pisaliśmy, a Duńczyk w trakcie sezonu został zwolniony z Tottenhamu, gdzie spędził jedynie nieco ponad siedem miesięcy.