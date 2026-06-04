Liverpool znalazł następcę Slota! Jest potwierdzenie

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Andoni Iraola nowym menedżerem Liverpoolu!

Liverpool po sezonie pożegnał Arne Slota. Choć The Reds zakwalifikowali się do Ligi Mistrzów, to oczekiwania były znacznie wyższe niż piąte miejsce w tabeli Premier League. Dla klubu, który w poprzedniej kampanii sięgnął po mistrzostwo Anglii, taki wynik został odebrany jako rozczarowanie.

Poszukiwania nowego menedżera na Anfield nie trwały jednak długo. W czwartek władze The Reds oficjalnie poinformowały, że Andoni Iraola podpisał dwuletni kontrakt. Proces wyboru nowego trenera prowadził dyrektor sportowy Richard Hughes, który doskonale zna Iraolę jeszcze z czasów wspólnej pracy w AFC Bournemouth.

Iraola przychodzi na Anfield po bardzo udanym okresie pracy w Bournemouth. The Cherries pod jego wodzą rozegrali znakomity sezon 2025/2026, kończąc rozgrywki Premier League na szóstym miejscu i po raz pierwszy w historii awansując do europejskich pucharów. 43-letni szkoleniowiec nie ukrywa ogromnej radości z objęcia jednego z największych klubów świata.

– Jestem naprawdę podekscytowany. Liverpool to ogromny klub, jeden z największych na świecie. Kiedy poznajesz ten klub bliżej, rozumiesz, jak wyjątkowe to miejsce. Atmosfera, kibice, zawodnicy i możliwość walki o trofea sprawiają, że trudno znaleźć bardziej atrakcyjne wyzwanie – powiedział Iraola w rozmowie z klubowymi mediami.

Welcome to the Reds, Andoni 👋 pic.twitter.com/lAq6tBynuI — Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026

Hiszpan ma opinię trenera preferującego ofensywny futbol, który jest oparty na wysokim pressingu. Właśnie ten styl miał przekonać władze Liverpoolu, które po rozstaniu ze Slotem szukały szkoleniowca zdolnego szybko odbudować drużynę. Iraola wcześniej pracował w Rayo Vallecano, CD Mirandes oraz AEK-u Larnaka.