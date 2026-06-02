Benfica wybrała następcę Mourinho. Pracował w Premier League

Jose Mourinho lada moment przeniesie się do Realu Madryt. Benfica musiała więc znaleźć nowego trenera. Jak poinformował Fabrizio Romano, Portugalczyka zastąpi jego rodak - Marco Silva.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Marco Silva zastąpi Mourinho w roli trenera Benfiki

Jose Mourinho na początku września wrócił po ponad dwóch dekadach do Benfiki. Nic nie wskazywało na to, że przygoda The Special One w Lizbonie potrwa tylko dziewięć miesięcy. Niespodziewanie 63-latek dostał ofertę z Realu Madryt, który zdecydował się przyjąć. Finalizacja powinna nastąpić w przyszłym tygodniu, gdy Królewscy wybiorą nowego prezydenta na lata 2026-2031.

Benfica znalazła się w trudnym położeniu, ponieważ musiała rozpocząć poszukiwania nowego trenera. Orły szybko znalazły odpowiedniego szkoleniowca, o czym poinformował Fabrizio Romano. Ceniony dziennikarz ujawnił nazwisko następcy Mourinho.

Trenerem portugalskiego giganta zostanie Marco Silva. Obecnie jest jeszcze związany kontraktem z Fulham, za którego wyniki odpowiada od lipca 2021 roku. Umowa wygasa jednak z końcem sezonu i już wiadomo, że nie zostanie przedłużona. 48-latek ma duże doświadczenie z pracy w Premier League. Na wyspach prowadził także Everton, Watford i Hull City. W swoim CV ma również Olympiakos Pireus, Estoril oraz Sporting CP. Jego największy sukces to mistrzostwo Grecji oraz Puchar Portugalii.

W minionym sezonie Benfica nie przegrała ani jednego meczu w lidze. Mimo to zajęli dopiero 3. miejsce w tabeli, przez co w przyszłej kampanii zagrają tylko w Lidze Europy.