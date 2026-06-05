Liverpool zatrudnił Iraolę. Wiadomo, kto zastąpi go w Bournemouth

AFC Bournemouth dokonało zmiany trenera. Andoni Iraola przeszedł do Liverpoolu, więc musieli znaleźć jego następcę. Z oficjalnego komunikatu dowiadujemy się, że został nim Marco Rose.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Marco Rose nowym trenerem Bournemouth

Andoni Iraola po kilku latach spędzonych w Bournemouth zdecydował się podjąć nowe wyzwanie. Od przyszłego sezonu będzie odpowiadał za wyniki Liverpoolu. To dla niego duży sportowy awans, ponieważ dotychczas prowadził kluby ze średniego szczebla.

Wisienki zakończyły poprzedni sezon na 6. miejscu w Premier League, więc wywalczyli awans do Ligi Europy. Musieli wybrać trenera, który ma doświadczenie w pucharach, że umiejętnie połączyć ligę z pucharami. W czwartek (4 czerwca) ogłoszono nazwisko szkoleniowca, który zastąpi Andoniego Iraolę. Kontrakt z klubem podpisał Marco Rose, czyli były opiekun m.in. Borussii Dortmund i RB Lipsk.

Rose podpisał kontrakt z Bournemouth do czerwca 2029 roku. To dopiero drugi w historii trener Wisienek, który nie ma brytyjskiego obywatelstwa. Jest to dla niego powrót na ławkę trenerską po rocznej przerwie. Ostatnio pracował w Lipsku w latach 2022-2025. Jego największe sukcesy w karierze to puchar oraz superpuchar Niemiec z Lipskiem oraz dwa razy mistrzostwo Austrii z Salzburgiem.

– Słyszałem wiele o historii klubu. W latach 90. mieli problemy, nie wiedzieli, gdzie będę trenować, musieli ćwiczyć w szkołach. Słyszałem o tym. Kibice pomogli im przetrwać, zbierając pieniądze. Słyszałem o Steve’ie Flecherze i tym, jak świętował bramki. Wiem, że wciąż jest w klubie. Niesamowite jest to, co wydarzyło się przez ostatnie 10-15 lat. Teraz jesteśmy w Europie. Musimy dalej ciężko pracować, ale nie możemy zapomnieć, żeby cieszyć się tą drogą – mówił Marco Rose, cytowany przez klubowe media.