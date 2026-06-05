Flick stawia sprawę jasno. Barcelona wchodzi do gry o wielki talent

fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Głośny ruch Barcelony? Hansi Flick nie chce czekać i naciska na transfer

FC Barcelona rozpoczęła konkretne działania na rynku transferowym, a jednym z głównych celów klubu stał się Castello Lukeba z RB Lipsk. Jak informuje serwis Fichajes.net, niemiecki szkoleniowiec Hansi Flick osobiście naciska na sprowadzenie francuskiego środkowego obrońcy, który ma być jednym z filarów przebudowy defensywy Blaugrany.

Według informacji źródła specjalizującego się w transferach, Barcelona prowadzi już rozmowy z niemieckim klubem oraz przedstawicielami zawodnika. Negocjacje mają przebiegać w konstruktywnej atmosferze, a klub z La Liga pracuje nad przygotowaniem odpowiedniego pakietu finansowego. Lukeba jest traktowany jako priorytetowy cel, wynikający z bezpośredniej prośby sztabu szkoleniowego.

23-latek od dłuższego czasu uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych defensorów w Bundeslidze. W sezonie 2025/2026 rozegrał 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach, a jego kontrakt obowiązuje do 2029 roku. RB Lipsk wycenia swojego zawodnika na mniej więcej 60 milionów euro, co stanowi istotną przeszkodę w negocjacjach.

Barcelona wierzy jednak, że inwestycja w Lukebę może przynieść długofalowe korzyści. Klub według Fichajes.net postrzega go jako idealnego partnera dla Pau Cubarsíego, z którym miałby stworzyć stabilny duet stoperów na lata. Skauci ekipy z Camp Nou mają rekomendować ten ruch jako strategiczny dla przyszłości drużyny.

Zarząd Barcelony musi jednak zmierzyć się z ograniczeniami finansowymi i dopiąć szczegóły potencjalnych operacji. W najbliższych tygodniach rozmowy z RB Lipsk mogą nabrać tempa, a sprawa Lukeby ma być jednym z kluczowych tematów letniego okna.