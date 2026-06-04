Arsenal przygotowuje ofertę za Hiszpana. Arteta namawia rodaka

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Ander Barrenetxea może dołączyć do Arsenalu

Arsenal ma za sobą bardzo udany sezon, który zakończył zdobyciem mistrzostwa Premier League. Drużyna Kanonierów była również o krok od triumfu w Lidze Mistrzów, jednak w wielkim finale musiała uznać wyższość Paris Saint-Germain. Londyński klub nie zamierza jednak spoczywać na laurach i planuje dalsze wzmacnianie kadry podczas letniego okienka transferowego. Celem władz z Emirates Stadium jest stworzenie zespołu zdolnego do regularnej walki o najważniejsze trofea na krajowym oraz europejskim podwórku.

Niewykluczone, że Mikel Arteta sprowadzi do swojej drużyny kolejnego hiszpańskiego zawodnika. Obecnie w koszulce Arsenalu występują już David Raya, Kepa Arrizabalaga, Cristhian Mosquera, Martin Zubimendi i Mikel Merino. Jak informuje Ekrem Konur na łamach portalu „SportsBoom.com”, szeregi ekipy Kanonierów może zasilić również Ander Barrenetxea. Londyńczycy przygotowują ofertę opiewającą na około 30 milionów euro, choć problemem pozostaje klauzula odstępnego wynosząca aż 75 milionów euro.

24-letni skrzydłowy na co dzień reprezentuje barwy Realu Sociedad, którego jest wychowankiem i w którym spędził całą dotychczasową karierę. Lewy napastnik w minionej kampanii rozegrał 34 spotkania, zdobył cztery bramki i zanotował pięć asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, co stawia baskijski klub w bardzo komfortowej pozycji negocjacyjnej. Warto również dodać, że sytuację utalentowanego piłkarza monitorują także Tottenham Hotspur oraz Aston Villa, które mogą włączyć się do walki o podpis reprezentanta Hiszpanii.