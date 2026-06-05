Leao priorytetem giganta Premier League. Na stole 50 mln euro

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Arsenal dostał propozycję transferu Leao

Rafael Leao przez ostatnie siedem lat stanowił o sile AC Milan, z którym udało mu się sięgnąć po jedno mistrzostwo Włoch. Ostatni sezon nie był jednak udany zarówno dla klubu, jak i samego zawodnika. Po braku kwalifikacji do Ligi Mistrzów skrzydłowy zapowiedział, że chce zmienić otoczenie. Rossoneri nie będą mu robić problemów z odejściem, ale muszą dostać konkretną ofertę za 26-latka.

Włoskie media sugerują, że Milan wycenił Leao na 50 milionów euro. Na ten moment jedyna oferta, jaką dostał to propozycja od Galatasaray. Ten kierunek raczej nie wchodzi w grę, ponieważ zawodnik chciałby grać w topowych ligach.

Z informacji La Gazzetta dello Sport wynika, że w grze cały czas jest Manchester United. Ponadto agenci piłkarza zaproponowali usługi swojego klienta mistrzowi Anglii. Arsenal szuka nowego lewego skrzydłowego, więc byłaby to dla nich doskonała okazja do wzmocnienia zespołu. Pierwszy kontakt miał miejsce jakiś czas temu, ale od tego momentu negocjacje nie ruszyły do przodu.

Wygląda jednak na to, że Premier League to najbardziej prawdopodobny scenariusz w kontekście przyszłości reprezentanta Portugalii. Leao nie grał jeszcze w Anglii. Przed transferem do Milanu błyszczał w barwach Lille oraz Sportingu CP. Jako zawodnik Mediolańczyków rozegrał 291 meczów, w których strzelił 80 bramek i zanotował 65 asyst.