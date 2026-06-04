Said El Mala odrzucił wielką ofertę. Klub z Premier League chciał skrzydłowego

Said El Mala z FC Koln poinformował Brentford, że nie jest zainteresowany przenosinami do Brentfordu - ujawnił Florian Plettenberg. Angielski zespół zaoferował 50 milionów euro za 19-letniego skrzydłowego.

Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Said El Mala

50 milionów euro na stole. Said El Mala odrzucił ofertę

Said El Mala błysnął formą w minionym sezonie w barwach FC Koln i stał się jednym z największych odkryć niemieckiej piłki. 19-letni skrzydłowy rozegrał łącznie 36 spotkań, w których zdobył 13 bramek oraz zanotował pięć asyst. Ekspertów i kibiców zachwycił dynamiką, techniką oraz skutecznością pod bramką rywali.

Świetna forma młodego zawodnika została szybko zauważona także przez selekcjonera reprezentacji Niemiec. W listopadzie El Mala po raz pierwszy otrzymał powołanie do seniorskiej kadry od Juliana Nagelsmanna. W ostatnich miesiącach skrzydłowy był łączony z wieloma klubami. Media wymieniały między innymi Bayern Monachium oraz Chelsea, jednak to Brentford wykazało najbardziej konkretne zainteresowanie zawodnikiem.

Jak informuje Florian Plettenberg ze „Sky Sport”, El Mala oraz jego rodzina oficjalnie poinformowali Brentford, że nie są zainteresowani przenosinami do angielskiego klubu. Decyzja była sporym zaskoczeniem, szczególnie że zespół z Premier League przygotował bardzo atrakcyjną ofertę. Brentford miało zaoferować 50 milionów euro za młodego Niemca.

🚨❌ BREAKING | Said El Mala and his family have officially informed Brentford now that they do not want to join the club.



This comes despite Brentford’s improved offer of around €50m (€45m fixed plus €5m add-ons), which 1. FC Köln were prepared to accept. #Effzeh



As always… pic.twitter.com/JJGFDA1vAq — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 4, 2026

Propozycja obejmowała 45 milionów euro kwoty podstawowej oraz dodatkowe 5 milionów euro w formie bonusów. Co istotne, oferta została zaakceptowana przez FC Koln. Kontrakt skrzydłowego z niemieckim klubem obowiązuje do czerwca 2030 roku.