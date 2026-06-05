Manchester United sprzeda trzech piłkarzy. Oni są już skreśleni

08:10, 5. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Metro

Manchester United planuje wzmocnienia, ale również poszukuje dodatkowych funduszy. Latem Old Trafford opuści trzech piłkarzy, którzy trafili na listę transferową.

Joshua Zirkzee
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fot. News Images LTD Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Manchester United nie wiąże z nimi przyszłości

Manchester United zakończył ten sezon na trzecim miejscu w tabeli Premier League, co oznacza upragniony powrót do rozgrywek Ligi Mistrzów. To kluczowe w kontekście walki o piłkarzy z najwyższej półki. Teraz klub pracuje nad jakościowymi wzmocnieniami, tak aby w kolejnym sezonie jeszcze się poprawić i nawet włączyć do rywalizacji o mistrzostwo kraju. Wygląda na to, że pierwszym letnim transferem Czerwonych Diabłów będzie Ederson z Atalanty Bergamo. To dopiero początek ruchów na rynku.

W tym okienku Manchester United chciałby przede wszystkim przebudować środek pola. Po odejściu Casemiro w grę wchodzą nawet trzy transfery do tej formacji. Oprócz planowania wzmocnień, angielski gigant myśli również o dodatkowych funduszach ze sprzedaży tych, którzy nie cieszą się uznaniem ze strony Michaela Carricka. „Metro” informuje o trzech nazwiskach, które znalazły się na liście transferowej.

Tego lata Old Trafford mają opuścić Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee oraz Andre Onana. Ten ostatni spędził miniony sezon na wypożyczeniu w Trabzonsporze, ale na dzisiaj nie ma decyzji o jego wykupie. Bramkarz na pewno nie znajdzie miejsca w Manchesterze United, dlatego klub naciska na jego sprzedaż. Zirkzee na przestrzeni ostatnich miesięcy był łączony przede wszystkim z powrotem do Serie A, gdzie radził sobie dużo lepiej. Ugarte ma przed sobą mundial, podczas którego swoją postawą może zapracować na zainteresowanie nowego pracodawcy.

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