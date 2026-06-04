Francja – Wybrzeże Kości Słoniowej: typy, kursy, zapowiedź (04.06.2026)

Francja - Wybrzeże Kości Słoniowej: typy i kursy na mecz towarzyski przed Mistrzostwami Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w czwartek (4 czerwca) o godzinie 21:10.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marcus Thuram

Francja – WKS, typy bukmacherskie

Reprezentacja Francji już w czwartek rozegra ostatni mecz przed Mistrzostwami Świata 2026. Tego dnia podopieczni Didiera Deschampesa zmierzą się przed własną publicznością z Wybrzeżem Kości Słoniowej w spotkaniu towarzyskim. Dla Trójkolorowych będzie to ostatnia okazja do sprawdzenia formy zespołu oraz dopracowania najważniejszych elementów przed rozpoczęciem mundialu.Z kolei reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej stanie przed szansą zmierzenia się z jednym z głównych kandydatów do zdobycia mistrzostwa świata. Można więc spodziewać się interesującego pojedynku, który pozwoli obu selekcjonerom wyciągnąć cenne wnioski przed nadchodzącymi wyzwaniami.

Ja uważam, że w tym meczu obaj bramkarze będą zmuszeni wyciągać piłkę z bramki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Kacper STS 2.05 obie drużyny strzelą gola – tak Zagraj!

Francja – WKS, ostatnie wyniki

Reprezentacja Francji mknie jak burza. Trójkolorowi w pięciu ostatni spotkaniach odnieśli aż cztery zwycięstwa (4:0 z Ukrainą, 3:1 z Azerbejdżanem, 2:1 z Brazylią oraz 3:1 z Kolumbią), a także zaliczyli jeden remis (2:2 z Islandią).

Wybrzeże Kości Słoniowej również imponuje formą. W pięciu ostatnich spotkaniach Słonie odnieśli także cztery zwycięstwa (3:2 z Gabonem, 3:0 z Burkina Faso, 4:0 z Koreą Południową oraz 1:0 ze Szkocją), a także ponieśli jedną porażkę (2:3 z Egiptem).

Francja – WKS, historia

Rywalizacja Francji z Wybrzeżem Kości Słoniowej nie należy do najczęściej oglądanych na arenie międzynarodowej, jednak oba zespoły miały już okazję kilkukrotnie się ze sobą zmierzyć. W bezpośrednich spotkaniach lepszym bilansem mogą pochwalić się Francuzi, którzy zazwyczaj potwierdzali swoją pozycję jednej z najmocniejszych reprezentacji świata. Mecze tych drużyn często były jednak bardzo wyrównane i dostarczały wielu emocji. Reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej przez lata dysponowała silnym składem i potrafiła skutecznie rywalizować z czołowymi europejskimi zespołami. Dzięki temu pojedynki z Francją regularnie przyciągały uwagę kibiców i stanowiły ciekawe piłkarskie widowiska.

Francja – WKS, typy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem czwartkowego starcia jest reprezentacja Francji. Jeśli rozważasz typ na wygraną Trójkolorowych, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.33. W przypadku zwycięstwa Wybrzeża Kości Słoniowej natomiast sięga nawet 8.90.

Francja WKS Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 czerwca 2026 10:01

Francja – WKS, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Francji

remisem

wygraną WKS wygraną Francji

remisem

wygraną WKS 0 Votes

Francja – WKS, przewidywane składy

Francja: Maignan – Kounde, Upamecano, Konate, Hernandez – Cherki, Tchouameni, Kante – Olise, Thuram, Mbappe

Wybrzeże Kości Słoniowej: Y. Fofana – Doue, Kossounou, O. Diomande, Konan – Kessie, Sangare, S. Fofana – Diallo, Bonny, Y. Diomande

Francja – WKS, transmisja meczu

Spotkanie Francja – Wybrzeże Kości Słoniowej obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 1 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport, a także w usłudze Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.