Pululu blisko nowego klubu! Jednak nie Ekstraklasa

10:25, 5. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  RDC Zone

Afimico Pululu jest blisko osiągnięcia porozumienia z Cercle Brugge. Jak podaje RDC Zone, negocjacje są już na finiszu. Napastnikiem interesują się także polskie kluby jak Widzew Łódź czy Wieczysta Kraków.

Afimico Pululu
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Cercle Brugge finalizuje rozmowy kontraktowe z Pululu

Afimico Pululu zdecydował, że w przyszłym sezonie nie będzie piłkarzem Jagiellonii Białystok. Odejście bramkostrzelnego napastnika jest przesądzone. Pożegna się z klubem 30 czerwca, gdy jego kontrakt oficjalnie dobiegnie końca. Na brak ofert jednak nie narzeka, ponieważ cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Starają się o niego przede wszystkim zagraniczne zespoły, ale ma też propozycje z Ekstraklasy.

Z informacji Goal.pl wynika, że najnowsza propozycja, jaka trafiła do Pululu, została złożona przez Wieczystą Kraków. Otoczenie piłkarza prowadzi także rozmowy z Widzewem Łódź, a sam Kongijczyk nie wykluczył pozostania w Polsce.

Natomiast zagraniczne źródła twierdzą, że Pululu jest o krok od podpisania kontraktu z nowym klubem. RDC Zone sugeruje, że 27-latek ma zostać piłkarzem Cercle Brugge. Rozmowy są na finiszu, a porozumienie jest spodziewane w ciągu najbliższych dni.

Cercle Brugge w minionym sezonie finiszowało na 14. miejscu w lidze belgijskiej, czym zapewniło sobie utrzymanie w tamtejszej ekstraklasie. Co ciekawe, w przeszłości z klubem był łączony trener Jagiellonii Białystok – Adrian Siemieniec.

Pululu był związany z Dumą Podlasia od lipca 2023 roku. Do Jagiellonii trafił na zasadzie wolnego transferu z Greuther Furth. Łącznie wystąpił w 134 meczach, w których strzelił 56 bramek. W sezonie 2024/2025 był królem strzelców Ligi Konferencji.

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