Legia ogłosiła już trzy transfery i planuje kolejne. To nowy priorytet

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia planuje kolejne transfery. Wzmocni te pozycje

Legia Warszawa skupia się tego lata na transferach piłkarzy, za których nie musi dodatkowo płacić. Wynika to z trudnej sytuacji finansowej, w której się znalazła, a także braku dodatkowego zarobku z tytułu gry w europejskich pucharach. Do tej pory stołeczny klub sprowadził trzech nowych zawodników – Ivana Brkicia z Motoru Lublin, Zorana Arsenicia z Rakowa Częstochowa oraz Łukasza Zjawińskiego z Polonii Warszawa. Wyraźnie pokazuje to, że Legia przede wszystkim spogląda na rodzimy rynek, a na tym oczywiście nie koniec.

Już 20 czerwca Legia rozpocznie przygotowania do kolejnego sezonu. „Fakt” informuje, że do tego czasu zamierza ściągnąć jeszcze dwóch kolejnych piłkarzy. Priorytetem stało się więc wzmocnienie środka pola oraz prawego wahadła. Przy Łazienkowskiej nie ma już Juergena Elitima, z którym nie udało się przedłużyć wygasającej umowy. Marek Papszun potrzebuje więc w drużynie jego następcy.

Na ten moment Legia na pozycji prawego wahadłowego może wystawić trzech graczy, ale przyszłość Kacpra Chodyny i Petara Stojanovicia stoi pod znakiem zapytania. W ostatnim czasie była łączona z Bartoszem Bereszyńskim, który skłania się ku sentymentalnemu powrotowi. Ten ruch wciąż może zostać sfinalizowany.

Legia ma za sobą nieudany sezon, choć na finiszu otarła się jeszcze o awans do europejskich pucharów. To zasługa ciężkiej pracy Papszuna, pod wodzą którego zespół punktował na dobrym poziomie. Nadchodząca kampania ma być pod tym względem już znacznie lepsza.