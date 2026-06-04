Wielki angielski talent wybrał Arsenal. Zabiegała o niego cała Europa

Majestic Media Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jeremy Monga

Jeremy Monga chce przenieść się do Arsenalu

Jeremy Monga jest uznawany za jeden z największych talentów wśród młodych piłkarzy występujących na Wyspach Brytyjskich. O podpis 16-letniego skrzydłowego rywalizuje wiele czołowych europejskich klubów, które dostrzegają w nim ogromny potencjał. Wszystko wskazuje na to, że perspektywiczny zawodnik będzie dostępny na rynku transferowym już tego lata. Jego obecny klub – Leicester City – spadł bowiem do League One, a zdolny piłkarz nie zamierza kontynuować kariery na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii.

W ostatnich miesiącach Monga był łączony między innymi z Arsenalem, Manchesterem United, Manchesterem City, Chelsea, Liverpoolem oraz Realem Madryt. Z najnowszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano wynika, iż młody Anglik preferuje przenosiny do zespołu Kanonierów.

Arsenal miał już nawet rozpocząć rozmowy z Leicester City, dążąc do osiągnięcia porozumienia w sprawie warunków transferu. Londyńczycy przekonali zawodnika nie tylko projektem sportowym, ale także możliwością dalszego rozwoju pod okiem Mikela Artety. Teraz działacze Kanonierów muszą jeszcze dogadać się z włodarzami Lisów.

Młodzieżowy reprezentant Anglii kilkanaście miesięcy temu zadebiutował w pierwszym zespole Leicester City i zdążył już rozegrać 37 spotkań, zdobywając jedną bramkę oraz notując dwie asysty. Warto podkreślić, że Monga jest drugim najmłodszym debiutantem w historii Premier League. W ostatniej kampanii regularnie zbierał cenne doświadczenie na drugoligowych boiskach. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 15 milionów euro, choć potencjalna kwota transakcji może być znacznie wyższa.