Wielki angielski talent wybrał Arsenal. Zabiegała o niego cała Europa

20:44, 4. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fabrizio Romano

Jeremy Monga prawdopodobnie zasili szeregi Arsenalu. 16-letni skrzydłowy jest chętny na przeprowadzkę do zespołu Kanonierów - poinformował Fabrizio Romano.

Jeremy Monga
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Majestic Media Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jeremy Monga

Jeremy Monga chce przenieść się do Arsenalu

Jeremy Monga jest uznawany za jeden z największych talentów wśród młodych piłkarzy występujących na Wyspach Brytyjskich. O podpis 16-letniego skrzydłowego rywalizuje wiele czołowych europejskich klubów, które dostrzegają w nim ogromny potencjał. Wszystko wskazuje na to, że perspektywiczny zawodnik będzie dostępny na rynku transferowym już tego lata. Jego obecny klub – Leicester City – spadł bowiem do League One, a zdolny piłkarz nie zamierza kontynuować kariery na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii.

W ostatnich miesiącach Monga był łączony między innymi z Arsenalem, Manchesterem United, Manchesterem City, Chelsea, Liverpoolem oraz Realem Madryt. Z najnowszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano wynika, iż młody Anglik preferuje przenosiny do zespołu Kanonierów.

Arsenal miał już nawet rozpocząć rozmowy z Leicester City, dążąc do osiągnięcia porozumienia w sprawie warunków transferu. Londyńczycy przekonali zawodnika nie tylko projektem sportowym, ale także możliwością dalszego rozwoju pod okiem Mikela Artety. Teraz działacze Kanonierów muszą jeszcze dogadać się z włodarzami Lisów.

Młodzieżowy reprezentant Anglii kilkanaście miesięcy temu zadebiutował w pierwszym zespole Leicester City i zdążył już rozegrać 37 spotkań, zdobywając jedną bramkę oraz notując dwie asysty. Warto podkreślić, że Monga jest drugim najmłodszym debiutantem w historii Premier League. W ostatniej kampanii regularnie zbierał cenne doświadczenie na drugoligowych boiskach. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 15 milionów euro, choć potencjalna kwota transakcji może być znacznie wyższa.

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