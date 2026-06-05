Liverpool rozmawia o transferze następcy Salaha. 130 mln euro!

fot. ddp media GmbH Na zdjęciu: Michael Olise i Yan Diomande

Diomande następcą Salaha? Liverpool pracuje nad transferem

Liverpool zakontraktował już nowego trenera, a został nim Andoni Iraola. Lista zadań maleje, natomiast w dalszym ciągu niewyjaśniona pozostaje kwestia następcy Mohameda Salaha. Klub stwierdził, że potrzebuje w jego miejsce nowej gwiazdy – na przestrzeni tygodni media łączyły z przeprowadzką na Anfield takich piłkarzy, jak Rafael Leao, Bradley Barcola, Nico Williams czy Michael Olise. Na ten moment najbliżej transferu jest Yan Diomande, którego nazwisko ma znajdować się na szczycie listy życzeń The Reds.

Z informacji podanych przez Davida Ornsteina wynika, że Liverpool podejmuje już konkretne kroki, które mają na celu przekonać Lipsk do sprzedaży swojego skrzydłowego. Łatwo nie będzie, bowiem niemiecki klub wolałby zatrzymać go na przynajmniej jeszcze jeden sezon. The Reds mieli nawet otrzymać odpowiedź z oczekiwaną kwotą na poziomie 130 milionów euro. Lipsk chce w ten sposób odstraszyć angielskiego giganta od walki o reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej.

W tym przypadku wiele zależy od nastawienia samego Diomande, który może naciskać na transfer. Oprócz Liverpoolu, jest on łączony z przenosinami do Paris Saint-Germain, Manchesteru City czy Bayernu Monachium. Wydaje się, że tego lata przeniesie się do jednego z europejskich gigantów.