Mourinho naciska, Real reaguje. Na celowniku gwiazda Premier League

Real Madryt przyspiesza działania na rynku transferowym. Według najnowszych informacji medialnych jednym z głównych celów Królewskich stał się filar defensywy Arsenalu.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

55 milionów euro na stole? Real coraz bliżej głośnego ruchu

Real Madryt ma już wyznaczony jeden z najważniejszych celów transferowych na najbliższe okno. Jak informuje Nicolo Schira, madrycki klub jest mocno zainteresowany pozyskaniem Riccardo Calafioriego z Arsenalu. Klub z La Liga traktuje ten ruch jako jeden ze swoich priorytetów.

Według informacji przekazanych przez dziennikarza, Królewscy wykonali już pierwszy konkretny krok w kierunku sprowadzenia reprezentanta Włoch. Hiszpański gigant miał skierować do londyńskiego klubu oficjalne zapytanie dotyczące warunków potencjalnego transferu 24-letniego defensora.

Zainteresowanie Calafiorim nie jest przypadkowe. Włoski obrońca w ostatnich miesiącach udowodnił, że potrafi odnaleźć się na kilku pozycjach. Może występować zarówno jako środkowy obrońca, jak i na lewej stronie defensywy, co czyni go niezwykle wartościowym zawodnikiem dla każdego szkoleniowca.

Sprawa nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście doniesień dotyczących Jose Mourinho. Tymczasem przed dwoma dniami dziennikarz Ramon Alvarez de Mont poinformował, że Portugalczyk, którego objęcie stanowiska trenera Realu jest coraz częściej wymieniane przez media, miał poprosić klubowe władze o sprowadzenie właśnie Calafioriego. Mourinho zna zawodnika jeszcze z okresu współpracy w Romie i wysoko ocenia jego możliwości oraz wszechstronność.

Statystyki z poprzedniego sezonu potwierdzają, że Włoch odegrał ważną rolę w zespole Arsenalu. We wszystkich rozgrywkach wystąpił w 36 spotkaniach, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Jego regularna gra sprawiła, że wartość rynkowa zawodnika znacząco wzrosła. Aktualnie wynosi mniej więcej 55 milionów euro.