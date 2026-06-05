Liverpool szykuje rewolucję. Iraola skreślił pięciu piłkarzy

09:50, 5. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Liverpool.com

Andoni Iraola został nowym trenerem Liverpoolu. Szkoleniowiec skreślił aż pięciu piłkarzy. Z doniesień serwisu Liverpool.com wynika, że odejść może m.in. Alexis Mac Allister.

Piłkarze Liverpoolu
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Alexis Mac Allister i czterech innych piłkarzy Liverpoolu na wylocie

Liverpool po nieudanym sezonie 2025/2026 zdecydował się na zmianę trenera. Arne Slot stracił pracę ze względu na rozczarowujące wyniki. Nowym szkoleniowcem The Reds został dobrze znany w Premier League były opiekun Bournemouth – Andoni Iraola. Hiszpański taktyk od razu wziął się do pracy i podzielił się z pionem sportowym swoją wizją kadry pierwszego zespołu.

Latem na Anfield Road można spodziewać się kilku dużych transferów. Natomiast zanim przyjdą nowi piłkarze, ktoś z obecnego składu będzie musiał odejść. Z informacji serwisu Liverpool.com wynika, że aż pięciu zawodników znalazło się na wylocie.

Przede wszystkim klub może opuścić Alisson Becker, czyli niekwestionowany numer jeden w bramce w ostatnich latach. Krążą plotki, że Brazylijczyk jest na celowniku Juventusu. Kolejnym głośnym nazwiskiem, na którego nie liczy nowy trener jest Alexis Mac Allister. W przypadu środkowego pomocnika pojawiają się sygnały, że mógłby trafić do Realu Madryt.

Co ciekawe, szeregi 20-krotnego mistrza Anglii może opuścić także drugi z bramkarzy – Giorgi Mamardashvili. Pozostałe nazwiska, które mogą zmienić barwy w letnim oknie transferowym to: Curtis Jones, Harvey Elliott. Trzeba jeszcze dodać, że wraz z końcem czerwca Liverpool pożegna Andy’ego Robertsona, Mohameda Salaha oraz Ibrahima Konate.

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