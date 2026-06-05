Bastoni nie dla Barcelony i Realu? „Da nam wiele w przyszłości”

Alessandro Bastoni był dotąd intensywnie łączony z transferem do Barcelony. Ostatnio ten temat ucichł, a Cristian Chivu swoją wypowiedzią zasugerował, że gwiazdor pozostanie w Interze Mediolan.

fot. Marco Canoniero Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Inter zatrzyma Bastoniego? Barcelona może obejść się smakiem

Alessandro Bastoni przez wiele tygodni był łączony z transferem do Barcelony. W pewnym momencie wydawało się, że ten ruch faktycznie się wydarzy, bowiem sam zawodnik miał skłaniać się ku zmianie otoczenia. Wszystko robiło się jednak o oczekiwania finansowe Interu Mediolan, którym Blaugrana nie była w stanie sprostać. Temat ucichł, a hiszpański gigant skupił się na innych celach, chociażby finalizując kosztowny transfer Anthony’ego Gordona.

O Bastonim mówiło się też w kontekście Realu Madryt, choć wydaje się, że po dogadaniu z Ibrahimą Konate temat nie jest już aktualny. Coraz więcej wskazuje więc na to, że włoski stoper pozostanie w Mediolanie na dłużej. Sugeruje to konkretna wypowiedź Cristiana Chivu, którego nie dziwi, że jego gwiazdor cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem na rynku. Inter natomiast uwzględnia go w swoich planach na przyszłość.

– Alessandro Bastoni da nam wiele w przyszłości. To normalne, że w przypadku jednego z najlepszych środkowych obrońców świata pojawiają się plotki transferowe. Jest wśród naszych najlepszych piłkarzy i wiem, co potrafi nam dać – zaznaczył szkoleniowiec Interu, cytowany przez „La Gazzetta dello Sport”.

🚨⚫️🔵 Cristian Chivu: “Alessandro Bastoni will give us a lot in the future. It’s normal to see transfer stories as he’s one of the best CBs in the world”.



“But he’s among our top players. I know what Bastoni will give us”, told Gazzetta dello Sport. pic.twitter.com/OnDY9w1clm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2026

27-latek na przestrzeni całego sezonu 2025/2026 uzbierał 40 występów, notując w nich dwie bramki i sześć asyst. Wspólnie z Interem sięgnął po mistrzostwo Włoch. Jego umowa obowiązuje do 2028 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia na 65 milionów euro.