Bastoni nie dla Barcelony i Realu? „Da nam wiele w przyszłości”

09:52, 5. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Alessandro Bastoni był dotąd intensywnie łączony z transferem do Barcelony. Ostatnio ten temat ucichł, a Cristian Chivu swoją wypowiedzią zasugerował, że gwiazdor pozostanie w Interze Mediolan.

Alessandro Bastoni
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fot. Marco Canoniero Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Inter zatrzyma Bastoniego? Barcelona może obejść się smakiem

Alessandro Bastoni przez wiele tygodni był łączony z transferem do Barcelony. W pewnym momencie wydawało się, że ten ruch faktycznie się wydarzy, bowiem sam zawodnik miał skłaniać się ku zmianie otoczenia. Wszystko robiło się jednak o oczekiwania finansowe Interu Mediolan, którym Blaugrana nie była w stanie sprostać. Temat ucichł, a hiszpański gigant skupił się na innych celach, chociażby finalizując kosztowny transfer Anthony’ego Gordona.

O Bastonim mówiło się też w kontekście Realu Madryt, choć wydaje się, że po dogadaniu z Ibrahimą Konate temat nie jest już aktualny. Coraz więcej wskazuje więc na to, że włoski stoper pozostanie w Mediolanie na dłużej. Sugeruje to konkretna wypowiedź Cristiana Chivu, którego nie dziwi, że jego gwiazdor cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem na rynku. Inter natomiast uwzględnia go w swoich planach na przyszłość.

– Alessandro Bastoni da nam wiele w przyszłości. To normalne, że w przypadku jednego z najlepszych środkowych obrońców świata pojawiają się plotki transferowe. Jest wśród naszych najlepszych piłkarzy i wiem, co potrafi nam dać – zaznaczył szkoleniowiec Interu, cytowany przez „La Gazzetta dello Sport”.

27-latek na przestrzeni całego sezonu 2025/2026 uzbierał 40 występów, notując w nich dwie bramki i sześć asyst. Wspólnie z Interem sięgnął po mistrzostwo Włoch. Jego umowa obowiązuje do 2028 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia na 65 milionów euro.

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