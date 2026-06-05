fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Jakub Błaszczykowski

Mariusz Kutwa o Jakubie Błaszczykowskim

Wisła Kraków w minionym sezonie musiała radzić sobie z wieloma problemami kadrowymi, a jednym z zawodników, których rozgrywki nie oszczędziły, był Mariusz Kutwa. 22-latek rozpoczął kampanię jako podstawowy stoper Białej Gwiazdy, jednak z czasem stracił miejsce w wyjściowym składzie i zaliczał również występy w rezerwach. Jak się okazało, duży wpływ na jego sytuację miały problemy zdrowotne.

Tymczasem jak podaje serwis Transfery.info, powołując się na wypowiedź zawodnika w Kanale Sportowym, Kutwa szczegółowo opisał wsparcie, jakie otrzymał od Jakuba Błaszczykowskiego w trakcie rehabilitacji. Były reprezentant Polski, a obecnie współwłaściciel klubu, odegrał istotną rolę w procesie powrotu młodego obrońcy do zdrowia.

– Zdecydowanie Kuba mi wiele pomógł. Chciałbym mu bardzo podziękować za to, co dla mnie zrobił. Odezwał się do mnie, gdy byłem kontuzjowany. Zadzwonił i powiedział, bym do niego przyjechał. Dał mi wiele informacji dotyczących mojego urazu, bo przechodził przez to samo w przeszłości – mówił piłkarz w Kanale Sportowym cytowany przez Transfery.info.

– Byłem u Kuby w domu razem z trenerem, który prowadził moją rehabilitację. Bardzo mi to pomogło, szybciej wróciłem do pełni zdrowia, szybciej się zregenerowałem całe mięśnie, wzmocniłem je. Też z Kubą jestem na łączach – jakbym czegoś potrzebował, to bez problemu odbiera telefon i zawsze pomoże – podkreślił Kutwa.

W końcówce sezonu 22-latek wrócił do wyjściowego składu Wisły, notując łącznie 18 występów i 1603 minuty na boisku. Dzięki temu zakończył rozgrywki z większą stabilizacją i pozytywnymi perspektywami na kolejną kampanię.