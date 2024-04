Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ryan Gravenberch

Ryan Gravenberch liczy na ważną rolę u Arne Slota

Ryan Gravenberch w ostatnich tygodniach był łączony z przeprowadzką do Turcji. Wszystko jednak wskazuje na to, że środkowy pomocnik zostanie w Liverpoolu na kolejny sezon. Jak bowiem dowiedział się Florian Plettenberg ze stacji “Sky Sports”, jedenastokrotny reprezentant Holandii nigdzie się nie rusza, czuje się dobrze na Anfield i chce zaprezentować swoje umiejętności przed nowym trenerem drużyny The Reds.

Przypomnijmy, że zespół z Anfield Road najprawdopodobniej obejmie Arne Slot, który zajmie miejsce Juergena Kloppa. Ryan Gravenberch liczy na nowe otwarcie oraz owocną współpracę ze swoim rodakiem. Wychowanek Ajaksu Amsterdam występuje w barwach Liverpoolu od września 2023 roku, kiedy to przeniósł się na Wyspy Brytyjskie za 40 milionów euro z Bayernu Monachium, gdzie spędził tylko jedną kampanię.

21-letni pomocnik kompletnie nie sprawdził się w stolicy Bawarii, gdzie większość meczów rozpoczynał na ławce rezerwowych. Po transferze do ekipy The Reds idzie mu trochę lepiej – w obecnym sezonie rozegrał łącznie 35 spotkań, strzelił 4 bramki i zaliczył 2 asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia Ryana Gravenbercha na 35 milionów euro.