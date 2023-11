IMAGO / PRiME Media Images Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire wrócił do łask Erika ten Haga po tym jak był odstawiony na boczny tor

Anglik w ostatnich meczach radził sobie doskonale

Ole Gunnar Solskjaer chwalił 30-latka za to jak poradził sobie w trudnej dla siebie sytuacji

Harry Maguire chwalony przez byłego trenera Manchesteru United

Manchester United w obecnie trwającej kampanii miał problem ze skompletowaniem defensywy. Kontuzja Lisandro Martineza oraz słaba forma Raphaela Varane’a sprawiły, że Erik ten Hag był zmuszony dać szanse Harry’emu Maguire’owi. Anglik wykorzystał tę sytuację i wrócił do łask holenderskiego szkoleniowca.

Reprezentant “Dumnych Synów Albionu” jeszcze przed sezonem miał trudny czas. Najpierw stracił opaskę kapitana, a później był łączony z przeprowadzką do West Hamu United. Ostatecznie 30-latek został na Old Trafford i dziś może z tego faktu być zadowolony. Sam Ole Gunnar Solskjaer w rozmowie z “Nettavisen” pochwalił piłkarza “Czerwonych Diabłów”.

– Harry poradził sobie z całą sytuacją w fantastyczny sposób. Nie było to łatwe. Jesteśmy w kontakcie i mogę go tylko chwalić. Nie jest łatwo opuścić Manchester United, bo gdziekolwiek byś nie poszedł, to jest to degradacja. Właśnie za to płacą piłkarzom. Kiedy jesteś dobrym zawodnikiem, to musisz pokazać, że masz odpowiednie serce dla tego klubu. Myślę, że Harry z czasem dowiedział się, kogo musi słuchać. Jestem bardzo szczęśliwy, że Harry pokazuje, jakim jest piłkarzem, ale też jakim jest człowiekiem. To dlatego był u mnie kapitanem – powiedział Norweg.

