Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Renato Sanches

Renato Sanches otwarty na powrót do Benfiki Lizbona

Renato Sanches ostatniego lata został wypożyczony z Paris Saint-Germain do Romy. 26-letni pomocnik w Rzymie nie spełnił jednak oczekiwań – rozegrał zaledwie 12 meczów i strzelił 1 gola. Wpływ na to miały liczne kontuzje, co ostatecznie sprawiło, że Giallorossi nie wykupią Portugalczyka. Renato Sanches po zakończeniu obecnego sezonu wróci więc do PSG, ale wydaje się, że tylko na chwilę.

Paryżanie chcą bowiem jak najszybciej pozbyć się 32-krotnego reprezentanta Portugalii, który praktycznie nie ma żadnych szans na pierwszy skład w ekipie Luisa Enrique. Według portugalskiej gazety “O Jogo” sam piłkarz ma klarowny plan na swoją karierę – liczy na powrót do Benfiki Lizbona. To właśnie w tym zespole Renato Sanches stawiał pierwsze piłkarskie krok, z niej wypłynął na szerokie wody i właśnie tam pragnie się odbudować. Na papierze wydaje się to logiczny ruch.

Środkowy pomocnik oprócz Romy i Paris Saint-Germain w swoim CV posiada również Bayern Monachium, Lille oraz Swansea City. Dwudziestosześciolatek zrobił furorę na Mistrzostwach Europy 2016 we Francji – po tym turnieju o jego podpis biły się najlepsze kluby świata.