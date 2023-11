Aaron Wan-Bissaka moze zmienić reprezentacje. Został powołany do Demokratycznej Republiki Konga. Piłkarz wciąż nie podjął decyzji o zmianie barw narodowych.

IMAGO / Pro Sports Images / Nigel Keene Na zdjęciu: Aaron Wan-Bissaka

Aaron Wan-Bissaka został powołany do reprezentacji DR Konga na Puchar Narodów Afryki

Piłkarz urodził się w Anglii i grał dla młodzieżowych reprezentacji tego kraju

Obrońca nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji

Wan-Bissaka stoi przed trudnym wyborem

Aaron Wan-Bissaka urodził się w Anglii, ale posiada również obywatelstwo DR Konga. Mimo gry w młodzieżowych reprezentacjach Anglii nie dostał szansy na debiut w seniorskiej kadrze. Z tego względu wciąż ma otwarte drzwi, aby wybrać inną drużynę narodową. Według informacji przekazanych przez Davida Ornsteina obecny piłkarz Manchesteru United otrzymał powołanie na zbliżający się Puchar Narodów Afryki. Jeśli prawy obrońca przyjmie propozycję gry dla afrykańskiej reprezentacji, to “Czerwone Diabły” stracą piłkarza na początku stycznia. Termin rozgrywania turnieju w Afryce to 13 stycznia – 11 lutego.

Do Manchesteru United 25-latek trafił w 2019 roku z Crystal Palace za 55 milionów euro. Z początku był podstawowym zawodnikiem wyjściowej jedenastki, lecz z czasem jego pozycja słabła. Ostatecznie przegrał rywalizację z Diogo Dalotem o miano podstawowego bocznego obrońcy w klubie. Do tej pory zagrał dla drużyny z Old Trafford 168 spotkań, w których zdobył 2 gole i zaliczył 14 asyst. Jego kontrakt z klubem wygasa wraz z końcem sezonu.

