DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Khephren Thuram

Khephren Thuram czeka na duży transfer, Man United chce syna legendy

Manchester United nie będzie miał spokojnego lata. Na Old Trafford będziemy świadkami dużych zmian, co zapowiadał sam Sir Jim Ratcliffe. Pod rządami brytyjskiego miliardera w klubie ma dojść do rewolucji kadrowej, a w zespole zobaczymy kilka nowych twarzy. Jedną z newralgicznych pozycji do wzmocnienia jest środek pola, gdzie Czerwone Diabły mają ewidentne problemy.

Jak podaje portal caughtoffside.com Manchester United śledzi rozwój utalentowanego pomocnika z Francji. Khephren Thuram przykuł uwagę klubowych skautów i uważany jest za duże wzmocnienie nie tylko na chwilę obecną, ale również na przyszłość. Zawodnik ma zaledwie 23 lata, a władze klubu wierzą, że mimo i tak wysokich już umiejętności, wciąż może się rozwinąć do piłkarza klasy światowej.

Thuram w ekipie Erika ten Haga miałby zastąpić Sofyana Amrabata, który przebywa na wypożyczeniu w Czerwonych Diabłach. Występy Marokańczyka nie zadowoliły jednak ani zarządu, ani kibiców, więc zawodnik po sezonie wróci do ponownie do Fiorentiny.

Środkowy pomocnik OGC Nicei w tym sezonie rozegrał 26 spotkań, w których strzelił jedną bramkę. Choć Thuram urodził się we Włoszech, to na arenie międzynarodowej reprezentuje barwy Francji. Dla tamtejszej kadry do lat 23 zagrał dwa mecze. Ojcem piłkarza jest były zawodnik Juventusu czy Barcelony- Lilian Thuram. Z kolei brat 23-latka to Marcus Thuram, który występuje w Interze Mediolan.