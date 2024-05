Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt Bayern Monachium Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2024 11:19 .

Real Madryt – Bayern, typy bukmacherskie

Środowy rewanż pomiędzy Realem Madryt i Bayernem Monachium gwarantuje wielkie emocje. Faworytem do awansu są oczywiście Królewscy, ale goście zdają sobie sprawę, że odniesienie sukcesu w Europie to dla nich jedyna szansa na uratowanie obecnego sezonu. Inicjatywa w tym meczu powinna należeć do zawodników Realu, natomiast goście z Monachium będą wyczekiwali na swoją okazję do zaskoczenia przeciwnika. Kluczem do sukcesu będzie zdobycie pierwszego gola. Ja przy okazji tego meczu zwracam uwagę na ofertę STS, dzięki której można zgarnąć bonus o wartości 250 zł za wytypowanie gola Realu lub Bayernu. Mój typ: gol dla Realu Madryt

Real Madryt – Bayern, ostatnie wyniki

W ostatni weekend żaden z zespołów nie miał wolnego i musiał rozegrać kolejne ligowe spotkania. W zdecydowanie najlepszych nastrojach po ich zakończeniu byli piłkarze Realu Madryt. Królewscy przed własną publicznością pewnie 3:0 pokonali Cadiz (bramki Diaza, Bellinghama i Joselu), odnosząc tym samym szóste zwycięstwo z rzędu na ligowych boiskach. Dzięki tej wygranej i potknięciu Barcelony, drużyna Carlo Ancelottiego na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii.

Tymczasem piłkarze Bayernu, prawdopodobnie będą już myślami przy rewanżowym meczu w Madrycie, przegrali kluczowe w walce o drugie miejsce spotkanie z VfB Stuttgart. Bawarczycy ulegli swojemu bezpośredniemu rywalowi 1:3, co pozwoliło Stuttgartowi na zmniejszenie do zaledwie dwóch punktów swojej straty. Do końca rozgrywek niemieckiej Bundesligi pozostały już tylko dwie kolejki. Dla zespołu prowadzonego przez Thomasa Tuchela była to pierwsza porażka od sześciu spotkań, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.

Real Madryt – Bayern, historia

Rozegrane przed tygodniem w Monachium spotkanie dostarczyło dużych emocji. Po pierwszej połowie i trafieniu Viniciusa Juniora na prowadzeniu był Real, ale gospodarze zdołali po przerwie odwrócić losy rywalizacji. Najpierw do wyrównania doprowadził Leroy Sane, a następnie drugiego gola zdobył Harry Kane. Królewscy zdołali jednak wyrównać siedem minut przed końcem, po drugim golu Viniciusa Juniora. Był to już 21. pojedynek obu zespołów w europejskich pucharach, ale dopiero trzeci remis.

Teraz Real Madryt będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska, na którym wygrał 7 z 10 dotychczasowych meczów z Bayernem. Bawarczycy mają na koncie tylko jedną wygraną. Real przegrał również tylko jeden z ostatnich 22 meczów Ligi Mistrzów przeciwko hiszpańskim drużynom przed własną publicznością (16 zwycięstw, 5 remisów).

Real Madryt – Bayern, kursy bukmacherskie

Wynik pierwszego spotkania sprawił, że rewanż na Santiago Bernabeu zapowiada się ekscytująco. Faworytem tej rywalizacji jest Real Madryt. Rozważając typ na wygraną Realu można liczyć na kurs sięgający 1.90. Znacznie wyżej wyceniane jest zwycięstwo gości. Kurs na wygraną Bayernu to nawet 3.90. Analizując z kolei kursy na awans do finału, STS daje Realowi na to aż 66% szans.

STS przygotował również specjalną ofertę na ten mecz. Podając kod promocyjny GOAL w trakcie zakładania konta, można później odebrać bonus o wartości 250 zł za wytypowanie drużyny, która zdobędzie gola. Szczegóły tej oferty znajdziesz wyżej.

Real Madryt – Bayern, przewidywane składy

Do dyspozycji trenera Realu Madryt Carlo Ancelottiego będzie Thibaut Courtois, który wrócił do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją kolana. Nie wiadomo jednak, czy Belg wskoczy do wyjściowego składu kosztem Andrija Łunina. Przeciwko Bayernowi będzie mógł zagrać również Dani Carvajal, który ostatnio pauzował za żółte kartki. Wyłączony z gry pozostaje David Alaba. Na murawie od pierwszej minuty raczej nie zobaczymy również Edera Militao, który nadal nie jest w pełnej dyspozycji.

W ekipie Bayernu na pewno zabraknie Raphaela Guerreiro, który doznał urazu w ostatnim spotkaniu ze Stuttgaretem. Z urazem boisko opuścił również Eric Dier, ale powinien być gotowy do gry od pierwszej minuty. Coraz bliżej powrotu do gry jest także Matthijs de Ligt, ale występ przeciwko Realowi jest mało prawdopodobny.

Real Madryt Carlo Ancelotti 4-3-1-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel Real Madryt Carlo Ancelotti 4-3-1-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel Rezerwowi ▼ 1 Thibaut Courtois 3 Éder Militão 4 David Alaba 10 Luka Modric 12 Eduardo Camavinga 14 Joselu 17 Lucas Vázquez 19 Daniel Ceballos 20 Fran García 21 Brahim Díaz 24 Arda Güler 25 Kepa Arrizabalaga 2 Dayot Upamecano 7 Serge Gnabry 13 Eric Choupo-Moting 17 Bryan Zaragoza 18 Daniel Peretz 19 Alphonso Davies 26 Sven Ulreich 34 Lovro Zvonarek 36 Noel Aseko-Nkili 39 Mathys Tel 45 Aleksandar Pavlovic

Real Madryt – Bayern, transmisja meczu

Rewanżowy pojedynek w ramach 1/2 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt i Bayernem odbędzie się w środę (8 maja) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie można oglądać dzięki transmisji na kanale Polsat Sport Premium 1. Inną opcję jest skorzystanie z usługi CANAL+ online, w której można wykupić dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports. Teraz można zaoszczędzić 240 zł, jeżeli zdecydujemy się od razu na roczną subskrypcję. Z promocji można skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

