Club Brugge – ACF Fiorentina: typy, kursy, zapowiedź (08.05.2024)

Brugge – Fiorentina, typy bukmacherskie

Już w najbliższą środę dojdzie do rewanżowego spotkania półfinału Ligi Konferencji Europy pomiędzy Club Brugge a Fiorentiną. W pierwszym meczu lepsi okazali się Włosi, którzy przed własną publicznością pokonali belgijski zespół 3:2. Na lepszej drodze do awansu do finału rozgrywek jest oczywiście “Viola”, ale nie można skreślać zespołu Nicky’ego Hayena. Tydzień temu udowodnili, że potrafią grać na zbliżonym poziomie, co drużyna z Florencji. Ja spodziewam się w Belgii wyrównanego meczu, w którym finalnie lepsza okaże się ekipa Vincenzo Italiano w regulaminowym czasie. Mój typ: wygrana Fiorentiny

Brugge – Fiorentina, ostatnie wyniki

Club Brugge ma za sobą całkiem dobrą passę. Belgijska drużyna w pięciu ostatnich spotkaniach zdołała czterokrotnie sięgnąć po zwycięstwo (2:1 z Royale Union, 4:0 z Genkiem u siebie, 3:0 z Genkiem na wyjeździe i 2:1 z Royalem Antwerpia), ale też poniosła jedną wpadkę, do której doszło w pierwszym spotkaniu z Fiorentiną (2:3).

Fiorentina natomiast wciąż nie może złapać dobrego rytmu, choć ich ostatnie wyniki nie są takie złe. Drużyna Vincenzo Italiano w pięciu ostatnich spotkaniach trzykrotnie sięgnęła po zwycięstwo (2:0 z Salernitaną, 5:1 z Sassuolo oraz 3:2 z Club Brugge w pierwszym meczu), ale też poniosła dwie porażki (1:4 z Atalantą Bergamo i 1:2 z Hellasem Verona).

Brugge – Fiorentina, historia

Ubiegłotygodniowe spotkanie było pierwszym w historii pomiędzy tymi zespołami. Jak wcześniej wspominaliśmy, lepsza okazała się Fiorentina, która przed własną publicznością pokonała Club Brugge 3:2.

Brugge – Fiorentina, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, minimalnym faworytem do triumfu w regulaminowym czasie gry jest Club Brugge. Jeśli rozważasz typ na wygraną belgijskiego zespołu, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.47 – 2.55. Natomiast na zwycięstwo Fiorentiną 2.75 – 2.80. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Brugge – Fiorentina, kto awansuje do finału?

Brugge – Fiorentina, przewidywane składy

Club Brugge: Jackers – Sabbe, Spileers, Mechele, Meijer – Skóraś, Odoi, Onyedika, Jutgla – Vanaken – Thiago

Fiorentina: Terracciano – Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi – Beltran, Arthur Melo, Bonaventura – Gonzalez, Belotti, Sottil

Brugge – Fiorentina, transmisja meczu

Spotkanie Club Brugge z Fiorentiną będzie transmitowany w Polsce wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji już w środę, 8 maja, o godzinie 18:45.

