Rennes wypuszcza w świat kolejny talent

Ligue 1 to kopalnia utalentowanych zawodników, którzy w bardzo młodym wieku trafiają do najlepszych klubów w Europie. Na radarach gigantów znajduje się 18-letni Desire Doue, który rozgrywa fantastyczny sezon. Młodziutki pomocnik jest ważną postacią wyjściowej jedenastki Rennes. W samej lidze zgromadził już cztery bramki oraz pięć asyst.

Nie ulega wątpliwościom, że Rennes ma do czynienia z kolejnym wielkim talentem. Młodzieżowy reprezentant Francji swoimi występami zapracował na zainteresowanie ze strony takich ekip, jak Arsenal, Manchester United, Barcelona czy Borussia Dortmund. Trudno przewidzieć, czy do transferu dojdzie już tego lata, gdyż kontrakt Doue obowiązuje do połowy 2026 roku. Wiele będzie zależało od priorytetów Rennes – jeśli będą to zarobki, wówczas 18-latek może zostać szybko spieniężony.

Portal “Transfermarkt” wycenia Doue na 20 milionów euro. Niewykluczone, że kwota transferu będzie jednak znacznie wyższa, biorąc pod uwagę sytuację rynkową, a także wyceny młodych talentów. Na korzyść Rennes działa również fakt, że nazwisko francuskiego pomocnika widnieje na listach życzeń wielu klubów, więc może stoczyć się o niego dość zacięta batalia.

To drugi sezon Doue jako pełnoprawnego członka pierwszej drużyny. W poprzednim był głównie rezerwowym, zaś teraz trudno wyobrazić sobie kształt wyjściowej jedenastki bez jego obecności.

