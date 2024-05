Antonio Ruediger przed przeprowadzką do Realu Madryt był również kuszony przez Bayern Monachium. Bawarczycy się jednak spóźnili - ujawnił hiszpański portal Relevo.com.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Bayern Monachium - Real Madryt

Bayern chciał sprowadzić Ruedigera. Niemiec wybrał Real

Dzisiaj w godzinach wieczornych na Estadio Santiago Bernabeu dojdzie do rewanżowego spotkania pomiędzy Realem Madryt a Bayernem Monachium w ramach półfinału Ligi Mistrzów. Hiszpański portal “Relevo.com” przy okazji tego meczu ujawnił ciekawą historię, której bohaterem jest Antonio Ruediger. Jak się okazuje, środkowy obrońca w lipcu 2022 roku zamiast do Królewskich, mógł przeprowadzić się do Bawarczyków.

Kiedy Bayern Monachium przegrał dwumecz z Villarrealem (1:2) w ćwierćfinale Champions League, to postanowił, że ruszy na rynek po nowego stopera. Wybór 33-krotnego mistrza Bundesligi padł właśnie na Antonio Ruedigera. Włodarze bawarskiego giganta skontaktowali się nawet z 68-krotnym reprezentantem Niemiec, byli gotowi zaoferować mu ogromne zarobki, ale piłkarz był już dogadany z Realem Madryt i nie złamał danego słowa.

Przypomnijmy, że 31-letni defensor do ekipy Los Blancos dołączył na zasadzie wolnego transferu po tym, jak wygasł jego kontrakt z Chelsea. Antonio Ruediger w obecnym sezonie odgrywa kluczową rolę w Realu Madryt, podczas gdy z kontuzjami mierzyli się Eder Militao oraz David Alaba. Hiszpański klub jest bardzo zadowolony z postawy byłego zawodnika Stuttgartu, któremu niedługo najprawdopodobniej zaoferuje nową umowę.