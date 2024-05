Alessandro Buongiorno cieszy się zainteresowanie wszystkich czołowych klubów Serie A. Reprezentant Włoch na szczycie swojej listy życzeń ma konkretną ekipę, do której będzie chciał trafić tego lata.

fot. Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Buongiorno

Buongiorno zdecydowany na transfer do Interu

Alessandro Buongiorno rozgrywa przełomowy sezon, który ma zadecydować o jego kolejnym kroku w piłkarskiej karierze. Defensor zrobił się “zbyt duży” na Torino i latem najprawdopodobniej zostanie bohaterem hitowego transferu. Trzykrotny reprezentant Włoch ma w czym wybierać, bowiem zabiegają o niego wszystkie czołowe kluby Serie A, a na dodatek Newcastle United, Tottenham czy Atletico Madryt. Zdaje się jednak, że nie planuje wyprowadzać się z kraju, więc rywalizacja toczyła się między włoskimi ekipami.

W ostatnich miesiącach nad transferem Buongiorno intensywnie pracował Milan. Temat przeprowadzki istniał zimą, lecz nie doszła ona do skutku. Od tego czasu Włochowi znacznie bliżej było do Napoli lub Interu Mediolan. Oba te kluby były gotowe zapłacić za niego nawet 40 milionów euro, bowiem tyle wynosi wycena Torino.

Sam Buongiorno podjął decyzję, że w pierwszej kolejności będzie naciskał na transfer do Interu Mediolan. Uważa, że to idealny kierunek dla jego rozwoju. Świeżo upieczony mistrz Włoch gra w podobnym systemie, jak Torino, więc Buongiorno będzie mógł dość łatwo się tam odnaleźć. Co więcej, marzy o grze o najwyższe cele, a Inter jest w tej chwili największym pewniakiem spośród wszystkich ekip Serie A.

Nerrazzuri zamierzają jeszcze negocjować finalną kwotę transferu. Gwiazdor Torino będzie mógł liczyć w Mediolanie na zarobki w okolicach nawet 3 milionów euro za sezon gry.

