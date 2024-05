PA Images / Alamy Na zdjęciu: Lewis Hall

Lewis Hall łączony z Borussią Dortmund

Borussia Dortmund od lat ma niezmienną politykę transferową – sprowadza wielu perspektywicznych piłkarzy, którzy grają u boku doświadczonych zawodników. Młode talenty na Signal Iduna Park mogą liczyć na regularne występy, a przy okazji zasięgają rad od starszych kolegów. Jak podaje brytyjski portal “GiveMeSport”, niemiecki klub zarzucił sieć na kolejnego utalentowanego piłkarza – Lewisa Halla – który na co dzień przywdziewa koszulkę Newcastle United.

Dziewiętnastoletni Anglik występuje na pozycji lewego obrońcy, a do drużyny Srok przeprowadził się z Chelsea. Boczny defensor formalnie przebywa na St James’ Park na zasadzie wypożyczenia, ale Newcastle United zobowiązało się do wykupu piłkarza po zakończeniu sezonu za ponad 30 milionów euro. Lewisowi Hallowi ciężko jest jednak przebić się do pierwszego składu zespołu The Magpies, dlatego czasowo może opuścić ekipę prowadzoną przez Eddiego Howe’a.

Wypożyczenie do Borussii Dortmund wydaje się więc ciekawą opcją dla młodzieżowego reprezentanta Anglii. Na podobny krok w ostatnim czasie zdecydował się Ian Maatsen, który robi furorę w Bundeslidze i może przenieść się do BVB w formie transferu definitywnego.