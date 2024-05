Thomas Tuchel jest łączony z powrotem do Premier League. Trener Bayernu Monachium na konferencji prasowej zabrał głos w sprawie ewentualnej ponownej pracy na Wyspach Brytyjskich.

Thomas Tuchel otwarty na ponowną pracę w Premier League

Bayern Monachium już kilka miesięcy temu potwierdził, że współpraca z Thomasem Tuchelem zostanie zakończona po obecnej kampanii. Decyzji włodarzy bawarskiego klubu nie zmianie nawet triumf w Lidze Mistrzów. Dlatego 50-letni niemiecki trener powoli musi rozglądać się za nowym miejscem pracy. Wiele wskazuje, że doświadczony szkoleniowiec po dwóch latach wróci na Wyspy Brytyjskie, o czym w mediach plotkuje się już od dawna.

Niemiecki szkoleniowiec na konferencji prasowej został spytany przez dziennikarzy o potencjalny powrót do Premier League. – Wolałbym nie odpowiadać na to pytanie, ale nie jest tajemnicą, że bardzo mi się podobało w Chelsea, dobrze czułem się w Anglii i na pewno świetnie bawiłem się w Premier League – powiedział Thomas Tuchel cytowany przez “TNT Sports”.

50-latek jest łączony z przejęciem takich zespołów jak Chelsea, West Ham United oraz Manchester United. Thomasowi Tuchelowi podobno najbliżej jest do Czerwonych Diabłów, które najprawdopodobniej pożegnają się z Erikiem ten Hagiem. Sam szkoleniowiec byłby gotowy na objęcie sterów na Old Trafford, co od kilku tygodni podkreśla niemiecka prasa.