PSG - Borussia: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Paryżanie będą zmuszeni we wtorek do odrabiania strat przed własną publicznością. Po pierwszym meczu bliżej finału jest drużyna z Dortmundu.

Powerpics/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Paris Saint-Germain Borussia Dortmund Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 maja 2024 12:13 .

PSG – Borussia, typy bukmacherskie

Pierwsze spotkanie zakończyło się dużą niespodzianką. Zwycięstwo odniosła bowiem Borussia Dortmund. Rewanż na Parc des Princes zapowiada się niezwykle ciekawie, a faworytem do awansu do finału pozostaje PSG. Drużyna Luisa Enrique w Niemczech zaliczyła bardzo słaby występ i musi wyciągnąć z niego wnioski. Paryżanie dysponują znacznie większym potencjałem i brak ich awansu uznany zostanie za sensację. Ja spodziewam się zaciętego pojedynku, w którym od pierwszej minuty zaatakują gospodarze. Biorąc pod uwagę promocję STS, który pozwala odebrać bonus 250 zł za wytypowanie drużyny z golem, stawiam na bramkę dla PSG. Więcej informacji o tej ofercie znajdziesz poniżej. Mój typ: gol dla PSG

PSG – Borussia, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain w ostatni weekend miało wolne i mogło spokojnie przygotowywać się do rewanżu, w którym będzie zmuszone do odrabiania strat. Spotkanie w Dortmundzie zakończyło się bowiem wygraną 1:0 gospodarzy. W poprzedzających ten pojedynek trzech ligowych spotkaniach PSG zdobyło siedem punktów. Najpierw efektownie wygrywało 4:1 z Olympique Lyon (u siebie) i FC Lorient (na wyjeździe), a następnie zremisowało 3:3 z Le Havre (u siebie).

Borussia po dobrym występie i zwycięstwie w pierwszym meczu na pewno nabrała pewności siebie. W ostatni weekend odniosła również wysokie zwycięstwo 5:1 nad Augsburgiem, co pozwoliło jej zmniejszyć do trzech punktów stratę do czwartego w tabeli RB Lipsk. Drużyna Edina Terzicia w pełni jednak skupia się na rewanżu z PSG, bowiem stoi przed niesamowitą szansą awansu do wielkiego finału.

PSG – Borussia, historia

W rozegranym w ubiegłym tygodniu pierwszym pojedynku obu zespołów na Signal Iduna Park padła tylko jedna bramka. O zwycięstwie Borussii zadecydowało trafienie Niclasa Fullkruga w 36. minucie meczu. We wtorek obie drużyny zmierzą się jednak w Paryżu, gdzie do tej pory w europejskich pucharach miały okazję grać ze sobą trzy razy. Pierwszy taki pojedynek w 2010 roku w Lidze Europy zakończył się bezbramkowym remisem, natomiast w kolejnych dwóch, już w ramach Ligi Mistrzów, PSG za każdym razem wygrywało 2:0.

PSG – Borussia, kursy bukmacherskie

Choć Borussia Dortmund wygrała pierwsze spotkanie, faworytem do awansu według bukmacherów pozostaje Paris Saint-Germain. Rozważając typ na awans PSG kurs w STS wynosi 1.56. Z kolei awans Borussii wyceniony jest kursem 2.45. Przeliczając to na procenty, PSG ma według bukmacherów 64% szans na grę w finale.

PSG – Borussia, typ kibiców

PSG – Borussia, przewidywane składy

Paryżanie do rewanżowego spotkania przystąpią bez kilku zawodników. Już wcześniej wyłączeni z gry byli Presnel Kimpembe i Layvin Kurzawa, a ostatnio dołączył do nich Lucas Hernandez. Francuz nabawił się poważnej kontuzji kolana i również nie zagra na Euro 2024.

Borussia na pewno będzie musiała sobie poradzić bez Ramy’ego Bensebainiego i Juliena Duranville’a. Z problemami zdrowotnymi zmagali się ostatnio również Julian Ryerson, Sebastien Haler i Karim Adeyemi. Sztab szkoleniowy Borussii wierzy jednak, że cała trójka będzie gotowa do występu we wtorek.

Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic Rezerwowi ▼ 1 Keylor Navas 4 Manuel Ugarte 9 Goncalo Ramos 11 Marco Asensio 19 Kang-in Lee 23 Randal Kolo Muani 26 Nordi Mukiele 28 Carlos Soler 35 Lucas Beraldo 37 Milan Skriniar 80 Arnau Tenas 2 Mateu Morey 6 Salih Özcan 8 Felix Nmecha 9 Sebastien Haller 11 Marco Reus 17 Marius Wolf 18 Youssoufa Moukoko 21 Donyell Malen 25 Niklas Süle 33 Alexander Meyer 38 Kjell Wätjen 43 Jamie Bynoe-Gittens

PSG – Borussia, transmisja meczu

Rewanżowy mecz 1/2 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Paris Saint-Germain i Borussią Dortmund rozegrany zostanie we wtorek (7 maja) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie można oglądać na kanale Polsat Sport Premium 1. Transmisja dostępna będzie również w usłudze CANAL+ online. Jeżeli zdecydujesz się na wykupienie do razu rocznego dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports, zaoszczędzisz 240 zł względem standardowej oferty z miesięczną subskrypcją. Z promocji zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

