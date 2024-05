MARTIN DALTON / Alamy Na zdjęciu: Ben Davies

Ben Davies może odejść z Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur powoli myśli już o zbliżającym się wielkimi krokami letnim okienku transferowym. Północny Londyn po zakończeniu sezonu może opuścić kilku zawodników. Jak poinformował brytyjski portal “Football Insider”, jednym z piłkarzy łączonych z odejściem z drużyny Kogutów jest m.in. Ben Davies. Spurs podobno są skłonni wysłuchać ofert za doświadczonego gracza, o ile pojawią się propozycje.

Decyzja Tottenhamu Hotspur jest logiczna, gdyż kontrakt kapitana reprezentacji Walii z londyńskim zespołem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Będzie to zatem ostatni moment na spieniężenie karty zawodniczej tego piłkarza. Boczny defensor występuje w koszulce popularnych Kogutów od lipca 2014 roku, kiedy to przeprowadził się na White Hart Lane za niespełna 13 milionów euro z rodzimego Swansea City.

Wychowanek Łabędzi w 19 spotkaniach aktualnej kampanii strzelił 1 bramkę, a podczas dziesięcioletniego pobytu dla ekipy Spurs rozegrał łącznie 330 meczów (9 goli i 23 asysty). Ben Davies obecnie pauzuje z powodu urazu łydki. W tym momencie nie wiadomo, gdzie lewy obrońca miałby kontynuować swoją karierę. W grę może wchodzić sentymentalny powrót do Swansea City.