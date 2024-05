Chelsea w nadchodzącym okienku może sprowadzić nowego bramkarza. The Blues obserwują Aarona Ramsdale'a oraz Jordana Pickforda - poinformował Football Insider.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Aaron Ramsdale

Ramsdale oraz Pickford na radarze Chelsea

Obecnie dostępu do bramki Chelsea strzegą Robert Sanchez oraz Djordje Petrović, jednak na pewno nie są to golkiperzy ze światowego topu. Dlatego włodarze The Blues przed rozpoczęciem sezonu 2024/2025 chcą wzmocnić tę pozycję. Londyńczycy bacznie monitorują rynek i według “Football Insidera” wytypowali już nawet głównych kandydatów – Chelsea rozważa bowiem pozyskanie Aarona Ramsdale’a z Arsenalu lub Jordana Pickforda z Evertonu.

Czy Chelsea powinna pozyskać nowego bramkarza? Tak, potrzebują większej jakości na tej pozycji 100% Nie, obecni bramkarze spisują się bardzo dobrze 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Tak, potrzebują większej jakości na tej pozycji

Nie, obecni bramkarze spisują się bardzo dobrze

Przyszłość obu tych bramkarzy stoi pod znakiem zapytania – Ramsdale (25 lat) stracił miejsce w podstawowym składzie Kanonierów, a chciałby grać regularnie, natomiast Pickford (30 lat) może zostać sprzedany z uwagi problemy finansowe The Toffees. Golkiper Arsenalu jest młodszy, ale na korzyść bramkarza Evertonu przemawia ogromne doświadczenie. Wychowanek Sunderlandu może bowiem pochwalić się aż sześćdziesięcioma występami w reprezentacji Anglii.

Choć Chelsea ostatnio jest w świetnej formie, to koniec końców nie rozgrywa najlepszej kampanii. Z tego powodu na Stamford Bridge są szykowane zmiany, w tym niewykluczona jest roszada między słupkami. Popularni The Blues w przypadku transferu Aarona Ramsdale’a lub Jordana Pickforda muszą liczyć się z wydatkiem kilkudziesięciu milionów euro.