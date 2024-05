PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Man City nie zamierza naciskać na Guardiolę ws. nowego kontraktu

Pep Guardiola uważany jest za jednego z najlepszych menadżerów w historii. Hiszpan w swoim CV może pochwalić się pracą z najlepszymi klubami na świecie. Pierwsze kroki w trenerskiej karierze stawiał w FC Barcelonie, skąd trafił do Bayernu Monachium. Natomiast w 2016 roku został trenerem Manchesteru City i funkcję trenera Obywateli sprawuje aż do dziś. Praca w Premier League pozwoliła mu dopisać do swojego dorobku aż 16 trofeów w przeciągu ośmiu lat.

Choć przygoda Guardioli z Manchesterem City obfituje w wielkie sukcesy, to wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość czeka 53-latka. Nad tematem pochylił się portal Football Insider, który dotarł do nowych informacji. Choć umowa z Hiszpanem wygasa wraz z zakończeniem sezonu 2024/2025 The Citiziens nie zamierzają naciskać na szkoleniowca, aby ten podjął szybką decyzję. Mimo że chcą przedłużyć z nim umowę, to pozwolą mu zdecydować o dalszych krokach, gdy będzie na to gotowy.

Guardiola z Manchesterem City wygrał każde możliwe trofeum. W poprzednim sezonie ich łupem padł triumf w Lidze Mistrzów, o którym marzyli od początku współpracy. Hiszpan na ławce trenerskiej Obywateli zasiadał do tej pory 468 razy, z czego wygrał aż 73% spotkań. W bieżących rozgrywkach są o krok od udanej obrony mistrzostwa Anglii. Na ten moment zajmują 2. miejsce ze stratą punktu do Arsenalu, lecz mają rozegrany jeden mecz mniej od bezpośrednich rywali w walce o tytuł.